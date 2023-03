Connexion mobile : Orange Maroc réseau le plus rapide au royaume

Après avoir été reconnu par l’application Speedtest d’Ookla comme fournisseur du réseau fixe le plus rapide au Maroc durant trois semestres consécutifs, Orange Maroc est aujourd’hui consacré réseau Internet mobile le plus performant en 2022 par nPerf, organisme international indépendant spécialisé dans la mesure de la qualité de la connexion Internet dans le monde.

Ainsi, des centaines de milliers de mesures ont été réalisées par les utilisateurs des réseaux mobiles marocains, sur tout le territoire national, permettant à Orange Maroc de décrocher les meilleurs résultats pour le classement nPerf. Ces tests ont porté sur des paramètres tels que le débit, la performance de la vidéo, la navigation, la fluidité et la qualité de l’accès aux services Internet.

« Il s’agit d’une performance remarquable, qui met en évidence l’agilité de l’opérateur Orange pour répondre aux besoins toujours plus importants des Marocains en termes d’usages Internet en mobilité » : a déclaré Renaud Keradec, CEO & Fondateur nPerf.

Concrètement, l’opérateur a obtenu un score de 69.855 points avec une évolution remarquable par rapport à 2021 (+52 %) grâce à ses efforts continus pour améliorer et faire évoluer ses infrastructures réseau.

«Aujourd’hui, nous sommes fiers de voir l’impact de nos investissements relatifs au renforcement et à la modernisation du réseau mobile se traduire de manière concrète et visible pour notre clientèle. On a été l’opérateur qui a démocratisé l’usage mobile, et également le 1er à offrir la 4 G accessible à tous, nous sommes donc déterminés à poursuivre cet engagement quotidien qui nous a permis cette année d’être élu Service Client de l’Année pour la 6e fois consécutive », souligne Hendrik Kasteel, DG Orange Maroc.