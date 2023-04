Conjoncture : les patrons marocains restent optimistes

Les dirigeants marocains anticipent un ralentissement de l’économie mondiale et nationale, mais restent confiants dans la capacité de leur entreprise à y faire face. C’est ce que révèle l’édition Maroc de la 26e CEO Survey menée par PwC auprès de 4.400 dirigeants, dont près de 50 CEO au Maroc.

Dans le détail, il ressort des enquêtes menées par PWC qu’en dépit d’un très faible niveau de confiance dans la conjoncture économique mondiale (20 %) et nationale (29 %), les dirigeant(e)s marocain(e)s se montrent plus confiants en termes de perspectives de croissance de leur entreprise (73 % sont relativement confiant(e)s ou très confiant(e)s).

Toutefois, nuance l’enquête, les dirigeant(e)s interrogé(e)s dans le cadre de cette étude ont une vision pessimiste des perspectives de l’économie mondiale : 80 % des dirigeant(e)s marocain(e)s (v/s 73 % au niveau mondial) s’attendent à une baisse de la croissance mondiale au cours des 12 prochains mois.

PWC explique que ce soit au Maroc ou à l’échelle mondiale, les dirigeant(e)s doivent composer avec de nombreux risques qui viennent bouleverser leurs perspectives de croissance. L’inflation, la volatilité macroéconomique et les conflits géopolitiques sont en tête des préoccupations des dirigeant(e)s.

Pour arriver à ce constat, le cabinet spécialisé dans des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique et fiscale a interrogé 4.410 dirigeants d’entreprise en octobre et novembre 2022, dont 50 au Maroc.