Conférence: abandon scolaire, comment stopper le fléau?

Dans le cadre de son cycle de conférences “Echanger pour mieux comprendre”, le Pôle Edition & Débats de la Fondation Attijariwafa bank a organisé jeudi 28 mars 2019 à 18h, à l’espace d’art ACTUA, une conférence-débat autour du thème: “Abandon scolaire : comment stopper le fléau?”

La conférence a connu la participation de Youssef Belqasmi, secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, de la

formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Philippe Maalouf, responsable de l’Éducation pour le Maghreb à l’UNESCO.

À noter également la participation de Rita El Kadiri, Directrice Générale de la fondation Zakoura, Meriem Othmani, présidente et fondatrice de l’association INSAF, et Mounia Benchekroun, présidente de l’association Kane Ya Makane. Le débat sera modéré par Sanaa El Aji, sociologue, écrivaine et journaliste.