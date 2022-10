Conduire le changement durable en Afrique, la conférence en direct.

C’est ce 25 octobre au Sofitel Tour Blanche qu’a lieu la conférence sur le changement durable en Afrique. Des intervenants triés sur le volet sont conviés.

Cet événement organisé par BAYER propose les débats composées de deux panels. Jean-Baptiste Boulay, Directeur général de Bayer North Africa, Faouzi Bekkaoui, Directeur de l’institut national de la recherche agronomique, Rachid Benali, Vice président de la COMADER, Amin Bennouna, expert en énergie, Mohamed Fikrat, président de l’association de la zone industrielle Ain Sebaâ et ancien PSG de COSUMAR, et Charafat Afilal, ancienne ministre en charge de l’eau, sont les intervenants du Panel 1 qui concerne l’Agriculture.

Dans le Panel 2 qui concerne l’innovation sociale, on retrouve Radia Cheikh Lahlou, experte en RSE, Faissal Sehbaoui, Directeur général de la start up agriedge de l’UM6P, Mohamed Amine Zariat, président Tibu Maroc et Tibu Africa, Tarik Maaroufi, chief executive Fondation Abdelkader Benasaleh et Asmaa Mourine, experte intelligence économique et past présidente AFEM.

regardez la conférence en direct :

https://us02web.zoom.us/j/85019956820