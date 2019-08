Compagnie Minière de Touissit: le chiffre d’affaires en baisse

Le chiffre d’affaires de la Compagnie Minière de Touissit (CMT) s’est établi au premier semestre 2019 à 251 millions de dirham (MDH), en baisse de 14% par rapport à la même période de l’année précédente.

Ce repli est attribuable à la chute des cours des métaux de base de l’ordre de 20% pour le plomb et 16% pour le zinc compensée par une production des concentrés en hausse de 3% en raison d’un climat social plus serein, indique un communiqué de la société minière cotée à la bourse de Casablanca.

Sur le plan d’investissement, CMT qui possède 13 concessions, 18 permis miniers et 35 permis de recherche au Maroc, a rappelé l’acquisition d’une machine d’extraction au S1-2018 pour les besoins du projet de développement et l’entrée en régime de croisière de la construction du nouveau puits au S1-2019. L’investissement de l’entreprise a accusé une baisse de 40% au S1-2019 pour se chiffrer à 26 MDH. Par ailleurs, l’endettement de la compagnie s’est situé à fin juin 2019 à 179 MDH, ajoute le communiqué, notant le remboursement des premières échéances du prêt de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).