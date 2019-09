Commons Zerktouni, un espace de coworking inédit à Casablanca

Cela fait 7 mois que le groupe européen Commons, spécialiste du développement de plateformes de coworking, a ouvert son premier espace en dehors du vieux continent et a choisi pour cela la ville de Casablanca, au Maroc, comme porte-drapeau régional.

Situé au cœur du quartier des affaires, le nouveau site offre à ses membres de superbes bureaux ensoleillés, équipés de toutes les commodités et des espaces de coworking de différentes tailles, adaptés aux besoins des utilisateurs et à l’évolution rapide de la scène des jeunes entreprises de la ville.

Commons Zerktouni a attiré l’écosystème innovant des entrepreneurs, des indépendants et des petites et moyennes entreprises de Casablanca, en leur fournissant un emplacement idéal, un cadre très tendance et tous les outils nécessaires pour prospérer et se développer. L’espace est situé dans un emplacement stratégique, au sein d’un bâtiment moderne et s’étend sur deux grands étages de 500 m2 chacun.

Il est entouré́ à presque 360 degrés par des baies vitrées du sol au plafond qui laissent pénétrer la lumière du soleil, baignant l’espace d’une belle clarté et d’un ravissant éclat. Le plateau bureaux ouvert et aux murs de verre, les plafonds apparents et la magnifique cour agrémentée de mosaïques marocaines raffinées contribuent à créer une atmosphère unique au cœur d’une ville très animée. Le forfait d’abonnement à Commons comprend un large éventail de services et d’avantages qui contribuent à rendre l’espace de travail plus performant et plus dynamique.

Les forfaits mensuels pour les bureaux partagés commencent à partir de 1.600 dirhams HT. En plus d’un environnement de travail d’une très belle esthétique et d’une atmosphère très tendance, les membres bénéficient d’un mentorat de la part d’experts de grande renommée dans divers domaines d’activité. Ils peuvent aussi tirer profit de la tenue régulière d’événements exclusifs.

Un abonnement classique comprend un accès 24/7 à l’espace de travail, une connexion Wi- Fi haut débit, un service d’impression de documents, le café et le thé gratuits et l’utilisation de salles de réunion. Les membres peuvent domicilier leur activité en toute sécurité Les membres peuvent bénéficier de réductions significatives et de conditions avantageuses auprès de partenaires (achat de produits et services au détail, passes/bons de réduction, etc.).

Commons Zerktouni dispose également d’un espace événementiel polyvalent pouvant accueillir confortablement jusqu’à cinquante personnes. Avec une splendide vue sur un parc public de la ville et ouvert sur une cour intérieure tapissée de Zellij, c’est le lieu idéal pour organiser des événements professionnels dans un cadre cosy et raffiné. Le bâtiment comprend quatre salles de réunion : deux salles de huit personnes et deux autres de dix personnes chacune.

Les membres ont un droit d’accès gratuit à ces salles de réunion pour un certain nombre d’heures par mois, et peuvent les louer séparément en cas de besoin supplémentaire. Les salles de réunion sont également louables par les non- membres. L’équipe Commons l’a dit dès le départ : « L’écosystème ambitieux et novateur d’entrepreneurs et d’indépendants de Casablanca a beaucoup à offrir mais manque d’un cadre de soutien pour maximiser son potentiel”.