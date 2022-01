Commission des investissements: l’essentiel des derniers projets approuvés

Voici l’essentiel des projets approuvés par la Commission des investissements lors de sa 84ème réunion tenue en visioconférence, mardi à Rabat, sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch:

– Approbation de 7 projets de conventions et avenants pour un montant global de 7,19 milliards de dirhams (MMDH).

– Ces projets devraient permettre la création de plus de 4.500 emplois (1.204 directs et 3.329 indirects).

– Les investissements approuvés sont dominés par l’Enseignement supérieur avec 6,26 MMDH, soit près de 87% des investissements projetés. Le secteur du Tourisme vient ensuite avec 476,1 millions de dirhams (MDH), soit 7%, suivi de la logistique (155 MDH, 2%), de la santé (115 MDH, 1,6%) et de l’industrie (114 MDH, 1,6%).

– Les emplois prévus par les conventions approuvées par la Commission se concentrent principalement dans l’Enseignement supérieur avec la création de 687 emplois directs, du Tourisme (230 emplois directs) et de la santé (165 emplois directs), ainsi que 122 emplois directs pour les secteurs de l’industrie et de la logistique.

– Les projets à capitaux nationaux représentent la majeure partie des investissements projetés avec près de 6,5 MMDH, soit plus de 90%.

– Approbation lors des 4 premières commissions de 31 projets de conventions et d’avenants, pour un montant global de près de 22,5 MMDH et la création de près de 11.300 emplois directs et indirects.