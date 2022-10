Commerce international: BANK OF AFRICA renforce le digital

Dans la continuité de sa stratégie de digitalisation des produits et services bancaires, BANK OF AFRICA a organisé avec sa filiale BMCE Capital Markets, un séminaire sous le thème «Digitalisation & Synergies au service du Commerce International» au Palais des Congrès de Marrakech.

En marge de la Conférence Internationale organisée par PortNet sous le haut patronnage de SM le Roi Mohammed VI et en partenariat avec l’ANP et l’Alliance Africaine pour le Commerce Électronique (A.A.C.E) sous le thème « Les Guichets Uniques du futur au cœur de la transformation digitale et de la fluidification du commerce transfrontalier », BANK OF AFRICA a organisé avec sa filiale BMCE Capital Markets, un séminaire sous le thème «Digitalisation & Synergies au service du Commerce International ». Cet événement qui a réuni les clients de la Région Centre Méridional s’est déroulé le 27 septembre 2022 au Palais des Congrès de Marrakech.

A travers ce séminaire, les équipes de BANK OF AFRICA et BMCE Capital Markets ont présenté à leurs clients de Marrakech et Safi la stratégie de digitalisation de la relation Banque-Client ainsi que celle de l’utilisation des dernières technologies pour le traitement efficient des opérations de commerce extérieur. Un zoom particulier a été fait sur l’offre Business Online, solution e-banking pour le traitement des opérations Cash et Trade, ainsi que sur Fx Direct, portail pour les opérations de change et de couverture du risque y afférent. A également été mis en avant le réseau des 32 implantations internationales de BANK OF AFRICA et les synergies existantes en faveur du développement du commerce intra-africain.

Ainsi, BANK OF AFRICA renforce sa position de Banque Connectée par l’enrichissement des programmes d’accompagnement des entrepreneurs et par sa capacité de s’adapter à l’évolution permanente des technologies.