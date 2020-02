Comment YouTube va combattre les “Fake News”

YouTube a annoncé lundi qu’il envisageait de supprimer le contenu trompeur lié aux élections qui peut entraîner “un risque grave de préjudice flagrant”, dans ce qui constitue la première démarche entreprise par la plate-forme vidéo pour lutter contre les fausses informations.

Le site appartenant à Google, qui avait auparavant plusieurs politiques différentes en place concernant les contenus faux ou trompeurs, a déployé son plan complet le jour des caucus de l’Iowa, lorsque les électeurs commenceront à choisir leur candidat démocrate préféré pour la présidentielle de 2020.

“Au cours des dernières années, nous avons intensifié nos efforts pour faire de YouTube une source plus fiable de nouvelles et d’informations, ainsi qu’une plate-forme ouverte pour un discours politique sain”, a expliqué dans un blog Leslie Miller, vice-présidente des affaires gouvernementales et des politiques publiques à YouTube.

La responsable a ajouté que YouTube appliquerait ses politiques “sans tenir compte du point de vue politique d’une vidéo”.

Cette décision est la dernière tentative des entreprises technologiques pour lutter contre la désinformation en ligne, qui devrait s’accélérer avant les élections de novembre.

Le mois dernier, Facebook a fait savoir qu’il supprimerait les vidéos modifiées par l’intelligence artificielle de manière à induire les téléspectateurs en erreur, bien qu’il ait également déclaré qu’il autoriserait les publicités politiques et ne contrôlerait pas la véracité de leur contenu.

De son côté, Twitter a complètement interdit les publicités politiques et a affirmé qu’il ne musellerait pas les tweets des dirigeants politiques, bien qu’il puisse les désigner différemment.