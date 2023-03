Comment s’opère le Move to cloud ? (VIDEO)

Les données n’ont jamais été autant convoitées depuis la naissance du Net. La big data est aujourd’hui au cœur des débats publics et des enjeux mondiaux. C’est donc tout naturellement que la rédaction du journal Les Inspirations ÉCO s’est penchée sur la question en organisant une table ronde sur le sujet du cloud souverain, clé de la souveraineté numérique. Pour mener à bien cet échange autour de cette question d’actualité, trois intervenants ont répondu à Moulay Ahmed Belghiti, modérateur de la rencontre et rédacteur en chef du journal. Il s’agit de Imane Najari, directrice cloud et cybersécurité chez inwi , de Hicham Chiguer, président de l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM), et de Zouheir Lakhdissi, tech entrepreneur et digital consultant.

On constate que la pandémie a eu un effet d’accélération contraignant les entreprises à accélérer leur adoption des technologies digitales. Dès lors se pose le débat sur la gestion et le stockage de cette masse de data au niveau des entreprises ayant l’ambition de se développer au niveau national et international, étant appelées de plus en plus à recourir à des serveurs informatiques à distance pour stocker, gérer et traiter leurs empreintes digitales. On entre, sans transition, dans le domaine du cloud.

Gage d’agilité et de flexibilité, le cloud joue un rôle primordial en termes de rentabilité et de croissance de l’entreprise. Il est considéré comme un accélérateur de prise de décision rapide, notamment au niveau du «time to market» qui représente le temps entre la conception d’un produit et sa mise en vente.

En plus de permettre un faible coût et une disponibilité continue, d’augmenter la sécurité et la flexibilité, il donne la possibilité, également, à une PME donnée d’optimiser ses coûts et charges relatifs à la gestion et la maintenance de ses services informatiques, explique Zouheir Lakhdissi.