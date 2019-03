Comment Société Générale veut construire l’avenir 

Avec sa nouvelle signature “Antoum al moustakbal”, Société Générale Maroc renouvèle son engagement vis-à-vis de ses clients et se projette vers l’avenir. On vous explique en quoi cela consiste. Société Générale s’adresse à tous ceux qui ont des projets, dans leur vie professionnelle ou privée. L’important est de réaffirmer l’utilité profonde de son métier de banquier. Sans banque, il n’y a pas d’investissement, pas de financement, pas de commerce, et donc pas de construction de l’avenir, rappelle le groupe bancaire. En d’autres termes, Société Générale souhaite “se positionner en partenaire de confiance, engagé plus que jamais avec ses clients”.

“C’est vous l’avenir / Antoum al moutakbal” regarde le futur avec détermination et optimisme. D’où une vision “ouverte et volontariste”, “mobilisatrice et engagée auprès de tous ceux qui ont envie d’entreprendre et d’avoir un “impact positif sur le monde”.

Ahmed El Yacoubi, Directeur Régional Maroc et Président du Directoire de Société Générale Maroc explique qu’ “au Maroc, comme en Afrique, sur ce continent plein d’énergies qui est le nôtre, où les perspectives sont riches et pleines de promesses, plus que jamais, l’avenir nous appartient. Nous en sommes pleinement acteurs et responsables. C’est là tout le sens de notre nouvelle signature: c’est vous l’avenir”. Tout est dit.

S.L.