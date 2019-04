Comment l’OCP accompagne les agriculteurs du Maroc

Acteur industriel responsable et partenaire historique du Salon International de l’Agriculture au Maroc, OCP est fortement engagé dans le développement environnemental, social et humain du continent. Cette démarche se traduit au quotidien par l’attention particulière que le groupe porte à l’accompagnement et au développement des agriculteurs.

De cette proximité résulte une meilleure compréhension de leurs besoins et la fourniture de produits et services toujours plus adaptés aux évolutions des territoires et des marchés. Cette relation de longue date avec le monde agricole permet au groupe de jouer un rôle central dans le soutien à une agriculture moteur dans le développement du Maroc et de l’Afrique en général, avec un impact durable sur la croissance, l’emploi et les territoires. Aussi, conscient de la nécessité de sensibiliser les petits et moyens agriculteurs aux meilleures pratiques agricoles, OCP offre à la filière une proposition de valeur qui contribue à relever le défi de son industrialisation, et ce, à travers des actions qui contribuent à sa transformation, sa croissance et à sa structuration.

Une approche centrée sur le fermier

Dans ce cadre, OCP contribue à renforcer les capacités des agriculteurs en les accompagnant au quotidien afin de les doter de tous les outils et leviers nécessaires à l’amélioration du rendement de leurs terres. À cet effet, le groupe conçoit et déploie des dispositifs de proximité, au Maroc et sur le continent, qui répondent aux besoins spécifiques de chaque agriculteur. Ces dispositifs comprennent un accompagnement en plusieurs volets, à la fois technique, scientifique et pratique.

Engagé pour la transformation agricole, OCP a conçu un dispositif itinérant et multiservices de proximité pour mieux accompagner et servir l’agriculteur. Baptisée Al Moutmir, cette initiative agile et intégrée traduit l’offre du groupe basée sur les services de vulgarisation en matière de recherche scientifique et d’innovation agricole. Le programme comprend des laboratoires itinérants d’analyse des sols déployés dans 37 provinces au Maroc, une

offre de formation qui couvre l’itinéraire technique des cultures et des plates-formes de démonstration qui servent de support à la formation autour des best practices. Porté par une équipe d’ingénieurs agronomes déployés de manière permanente, Al Moutmir permet aux agriculteurs de bénéficier de l’accompagnement quotidien d’experts avec

une offre d’assistance tout au long de l’itinéraire technique. Le rôle des femmes et le renforcement des capacités des jeunes sont aussi visés afin d’encourager l’entrepreneuriat et la transformation du secteur.

En vue de démultiplier les efforts et toucher un maximum d’agriculteurs, Al Moutmir capitalise sur la dynamique de l’initiative Act4Community avec Act4Farmers, un programme qui permet aux collaborateurs OCP volontaires de mettre en œuvre des actions visant à servir les agriculteurs dans différentes régions du pays.

Un hub de l’innovation

Convaincu que l’innovation et la R&D sont des leviers incontournables pour une agriculture prospère et durable, OCP apporte aux agriculteurs des solutions nouvelles qui leur permettent d’améliorer leurs rendements tout en préservant l’environnement.

S’appuyant sur les principes de la Smart Agriculture, le groupe investit dans la recherche afin de concevoir et développer des produits adaptés, mais aussi proposer des dispositifs digitaux et des technologies inédites qui génèrent des recommandations d’engrais conformes aux besoins des sols et aux impératifs des changements climatiques.

Véritable accélérateur de développement, le digital est positionné au cœur de la démarche d’innovation portée par OCP. Le groupe capitalise notamment sur l’utilisation et l’analyse de la data afin d’offrir un meilleur accompagnement et une meilleure anticipation des pratiques agricoles. Son offre comprend par ailleurs une large gamme de services et d’outils innovants qui intègre des unités de mélanges intégrées (Smart Blender), des

applications mobiles, un centre d’appel ainsi que des capteurs et objets connectés qui permettent de recueillir et analyser les données dans le cadre de l’étude des sols agricoles.

Des installations de pointe performantes et respectueuses

Avec la croissance de la population mondiale, plus de 50 % entre 2000 et 2050, les besoins de la production agricole ont augmenté. La production d’engrais est donc cruciale. Présent sur toute la chaîne de valeur du phosphate, ce qui lui confère une position unique dans l’industrie, OCP a lancé en 2008 une stratégie de transformation industrielle qui mobilise plus de 21 milliards de dollars d’investissements à l’horizon 2027. Le groupe s’est doté dans ce cadre d’un large programme de renforcement de ses capacités à travers la mise en place d’installations innovantes et respectueuses de l’environnement.

Aussi, quatre unités de production d’engrais intégrées ont été réalisées avec une capacité d’un million de tonnes chacune, d’autres unités de production devant être achevées à Laâyoune d’ici 2020 et à Jorf Lasfar et Safi à l’horizon 2025. Pour accompagner cette augmentation de la production, OCP a entrepris d’étendre ses installations portuaires et d’accroître ses capacités de stockage.

A.K.A.