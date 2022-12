Comment les marques marocaines augmentent leur chiffre d’affaires grâce au Mondial

Une compétition prestigieuse qui cristallise les appétits des grands comptes et des petites marques au Maroc, lesquels rivalisent d’offres et de services pour se faire de belles marges.

La 22e édition de la Coupe du monde de football, qui s’est ouverte dimanche au Qatar, est une occasion pour le pays organisateur de «faire sa toilette» à l’international. C’est aussi une occasion inespérée pour augmenter le chiffre d’affaires des marques. L’industrie du sport est un marché lucratif qui représente plus de 3% du commerce mondial. Un business qui ne devrait pas profiter qu’aux entreprises qatariennes puisque partout dans le monde, on s’organise pour tirer profit de cette compétition organisée par la FIFA et qui réunit les meilleures sélections nationales. Le Maroc n’échappe pas à cet engouement avec plusieurs marques qui sont partenaires de l’événement.

Des fans zones partout

Il s’agit généralement de grands comptes, lesquels ont le droit d’utiliser les images propres à cet évènement sportif de grande ampleur à des fins commerciales ou publicitaires. De l’autre côté, il y a des entreprises qui ne sont pas partenaires de la Coupe du monde et qui profitent de cet évènement mondial du ballon rond pour grignoter quelques parts de marchés. Elles ont le droit de communiquer sur le thème du sport, sans toutefois se servir des visuels, vidéos ou sonores propres à la compétition.

Ainsi, pour l’occasion, inwi a décidé d’aménager une «Fan Zone» dédiée, à l’esplanade du complexe Mohamed V de Casablanca, qui va permettre aux supporters de suivre en direct les matchs de l’équipe nationale au Qatar ainsi que ceux des différentes sélections, lors du premier tour, a annoncé l’opérateur dans un communiqué de presse. Cette Fan Zone, poursuit la même source, accueillera aussi différents jeux et animations pour rendre cette expérience plus divertissante et immersive.

Au programme : un espace gaming, un espace billard-foot ou encore des jeux de réalité virtuelle. Pour les supporters qui se déplaceront au Qatar en vue d’assister aux matchs de l’équipe nationale, inwi leur propose une offre roaming inédite avec 15Go d’Internet à 200 DH, valable 30 jours aussi bien au Qatar qu’aux Émirats Arabes Unis. Ce pass est disponible pour tous les clients inwi avec et sans abonnement, win et B2B. À travers ses offres et services, inwi dit répondre aux besoins des supporters en apportant pleinement son soutien à l’équipe nationale lors de cette compétition mondiale.

La grande heure de la télévision

D’autres fans zones sont accessibles au public. Deux espaces, à Anfa Park et Morocco Mall, sont prévus pour les fans de football, pour la projection de la Coupe du monde 2022. Accessibles tous les jours de 10h à 3h, ils proposent des billets d’entrée variant entre 20 et 50 dirhams (Morocco Mall) et 150 dirhams (Anfa Park). Au menu, programmation musicale, diffusion des matchs en direct, des animations pour les petits et les grands, gaming, showcase… D’après un professionnel du secteur, les promoteurs de ces offres peuvent prétendre à un bon retour sur investissement après avoir déniché de nombreuses marques.

Celles du secteur électroménager ne sont pas en reste. Les vendeurs de téléviseurs surfent également sur l’évènement pour écouler leurs écrans en misant, notamment, sur les avantages de la 4 K, à savoir une excellente qualité vidéo qui permet d’avoir des contenus de qualité. C’est le cas de LG et Samsung qui misent gros sur cet événement. S’agissant des vendeurs et revendeurs de maillots, ils se frottent déjà les mains.

Les maillots s’envolent

Pour ce qui est des maillots orignaux de l’équipe nationale, ils se vendent comme des petits pains à travers deux plateformes, dont l’une a vu récemment son chiffre d’affaires multiplié par 4 ou 5. Les prix varient entre 100 et 500 dirhams, selon la qualité du maillot. Dans ce sens, certains vendeurs de vêtements sportifs de la Médina de Rabat ont confié à la MAP que la Coupe du monde leur a permis de renouer avec une clientèle importante qui souhaite acheter le nouveau maillot de la sélection marocaine, rappelant que leur activité n’atteint son apogée qu’à l’approche de quelques évènements sportifs ou matchs importants.

Khadim Mbaye / (avec Les Inspirations Eco)