Comment Intelcia gère 40.000 collaborateurs et 17 destinations (VIDEO)

Karim Bernoussi CEO et co-fondateur Intelcia était L’invité des ECO. Questions: Comment faites-vous pour gérer 40.000 collaborateurs et 17 destinations ? Quels sont les axes de votre politique RSE ?

Réponses de Karim Bernoussi: « Notre ADN est tourné by design RSE. Le bien-être des collaborateurs est important dans notre secteur, de ce fait il est inconcevable qu’un outsourceur n’ait pas une politique RSE bien installée dans le temps. Tous les aspects de la solidarité et l’implication que nous avons localement dans les communautés où nous sommes installés représentent des volets de la plus haute importance pour Intelcia. Là où nous sommes présents, nous créons des emplois locaux et améliorons l’employabilité de nos jeunes sur place. Notre ancrage territorial est très important. Nos collaborateurs s’engagent bénévolement pour aider les communautés, à travers une multitude d’activités dans lesquelles ils sont embarqués.

Par ailleurs, Intelcia dispose aujourd’hui d’un dispositif d’éthique très important, tous nos employés sont protégés par un outil d’alerte. Ils profitent aussi d’une formation continue dans ce domaine. L’éco-responsabilité figure aussi parmi nos priorités : bien que notre groupe ne soit pas considéré comme étant un pollueur, nous inculquons à nos collaborateurs le sens du respect de l’environnement, à travers un certain nombre de dispositions à respecter. Nous avons, par ailleurs, mis en place des indicateurs de performance pour mesurer notre impact RSE au niveau de tous nos pays de présence. Le «One Intelcia» doit être respecté dans tous nos sites ».