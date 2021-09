Comment HP s’adapte à son époque

Les temps changent et les modes de travail aussi. Par exemple, les ordinateurs portables ne sont plus réservés uniquement aux free-lances où à ceux qui optent pour le télétravail.

Il faut dire que la pandémie de la Covid-19 a fortement encouragé les entreprises à aller vers de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de travailler.

D’ailleurs, une enquête HP révèle que 42% des professionnels de l’informatique classent aujourd’hui le travail à distance parmi les trois premières priorités de l’après-Covid.

Il est donc primordial de choisir un PC adapté à ces nouveaux modes de travail pour les employés. Mais que choisir au juste ? De toute évidence, il faudra opter pour un outil de travail en phase avec notre temps.

Afin de répondre à cette problématique, le développeur d’ordinateur Hewlett-Packard Company (HP) propose une offre PC HP Elite taillée sur mesure, avec des solutions adaptées et fonctionnelles, idéales pour les entreprises, quelque soit leur taille.

C’est pour cela que le PC HP Elite a été lancé afin de s’adapter et faciliter le travail en toute circonstances, grâce aux six caractéristiques suivantes :

-PC convertible en tablette, léger, performant, espace de stockage et accès à la station de travail sans transition interrompue, permettant aux équipes de travailler partout.

-Meilleure qualité et performance pour un accès rapide et confortable

-PC équipé en wifi 6 et en 5G pour une connexion ininterrompue et HP sureshutter pour une confidentialité assurée.

-Accessoirisation pour assurer le confort des yeux, avec désactivation de la lumière bleue

-Protection anti piratage HP wolf Security for Business

-Support d’assistance universel avec windows manager 10 Pro

Des ordinateurs portables avec un système rapide, qui ne fatiguent pas les yeux, que vous pouvez transporter n’importe où puisqu’ils sont légers, une sécurité à toute épreuve …voici quelques fonctionnalités méga performantes que propose HP pour son offre PC HP Elite . Pensez-y, vous n’allez pas le regretter !

