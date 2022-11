Comment faire face au choc inflationniste? Les recommandations du CESE

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans son dernier rapport annuel, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a consacré un point de vigilance de portée conjoncturelle et prospective, préconisant un certain nombre d’actions à entreprendre pour réduire les méfaits du choc inflationniste récent sur l’économie nationale et le niveau de vie des Marocains. Voici ces principales recommandations :

Actions à caractère immédiat:

– Envisager la distribution d’aides ciblées aux catégories les plus vulnérables.

– Maintenir les droits de douane sur certains produits de base importés à des niveaux bas.

– Renforcer le contrôle du respect de la concurrence dans les différents secteurs, en particulier ceux relatifs aux biens de première nécessité et produits de base, avec des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’infractions.

Actions à moyen terme :

– Accélérer la mise en place du registre social unifié (RSU) pour un ciblage optimal des aides aux plus défavorisés. – Étudier la possibilité de création d’un fonds permanent de stabilisation face aux chocs majeurs.

– Investir davantage dans les capacités de stockage internes des produits énergétiques et d’envisager les modalités possibles d’une mobilisation des capacités de stockage de la SAMIR.

– Procéder à la réforme et à l’organisation des espaces de commercialisation des produits agricoles ;

– Étudier la faisabilité de création d’une compagnie nationale de transport maritime de marchandises ;

– Mettre en place un observatoire des prix et des marges des produits de base et de première nécessité.

