Comment faire décoller l’investissement vert (VIDEO)

TABLE RONDE / Investissement vert / Horizon press. Pour débattre de la thématique Fatima Zahra El Khalifa, DG du Cluster EnR, Taoufiq Lahrach, DG délégué de Tamwilcom, Saïd Mouline, DG de l’AMEE et Tarik Haddi, DG de Azur partner.

« Verdir son système » implique souvent des investissements financiers importants pour la mise en place de systèmes de traitement des eaux, de traitement des déchets et de production énergétique durable. Ces investissements peuvent toutefois être rentabilisés à long terme grâce aux économies réalisées sur les ressources et aux avantages économiques et sociaux liés à la transition verte. Sur la question de la disponibilité du financement, Tamwilcom rassure.

Selon Taoufiq Lahrach, son directeur général délégué, trêve de tergiversation, «il faut passer à l’action ! Nous avons déjà l’offre de dispositifs, d’accompagnement, de consultance, de financement et d’acteurs. Tous les ingrédients nécessaires sont là pour mettre le pied à l’étrier».

Il reconnaît tout de même que des contraintes réglementaires qui persistent nécessitent une évolution. «Malgré cela, les outils nécessaires pour investir dans les énergies renouvelables sont disponibles». Le guide consultable sur les sites Internet de l’AMEE et du cluster ENR. C’est une ressource très utile, qui fournit toutes les informations nécessaires pour chaque filière, les lignes de financement dédiées des banques, de Tamwilcom, de Maroc PME ainsi que Tatwir Croissance verte qui accompagne même les premières étapes avec des subventions allant jusqu’à 80-90% pour réaliser des audits et accompagner les projets.

Ce guide est très important car il aide les investisseurs à comprendre ce qu’est l’investissement vert et comment s’y engager. Une fois que nous avons accès à ces informations, nous pouvons mettre en place un programme d’investissement similaire à celui qui a été établi pour le secteur du tourisme. La SMIT a, notamment, conçu un programme de rénovation des hôtels après la crise, intégrant le volet de l’efficacité énergétique pour les hôtels. «Sur les 732 projets, 600 ont intégré l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ce programme est très important car il montre que tout le monde est concerné par ces problématiques», souligne Mouline.

En somme, il est essentiel de se mettre au travail et d’investir dans les énergies renouvelables pour avancer dans la transition énergétique et l’économie verte. Les outils sont là, il suffit de les utiliser et de s’appuyer sur les ressources disponibles pour réussir. Les acteurs économiques doivent donc être prêts à s’adapter aux changements en cours et à innover pour rester compétitifs sur le marché. Les détails en vidéo.