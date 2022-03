Colloque sur la Coopération entre l’Université et l’Entreprise

Les 25 et 26 mais 2022 se tiendra le colloque international de l’E.NCGT et l’Université Abdelmaleli Essaâdi sur la coopération « Université-Entreprise ».

S’inscrivant dans un contexte marocain marqué par de profondes mutations sociales, économiques et politiques, et par le déploiement du Nouveau Modèle de Développement initié par le roi Mohammed VI, le développement des relations entre les universités et les entreprises est plus que jamais un impératif pour le développement du tissu économique et social national,

C’est dans ce contexte chargé de défis que l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Tanger (ENCG-Tanger) de l’Université Abdelmalek Essaâdi, et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CGF.M-TTA) organisent un colloque international sur le thème : ‹ La coopération entre l’Université et l’Entreprise : d’une recherche « Sur » l’entreprise à une recherche « Avec » l’entreprise».

Le but de ce colloque consiste à créer un espace d’échange et de débat entre chercheurs et praticiens sur le thème de la coopération Université-Entreprise en général, et sur la recherche collaborative en sciences de gestion en particulier. ll s’agit de réfléchir sui’ des modalités de coopération innovantes, efficaces et durables.

Le programme du colloque offrira à des chercheurs, confirmés et débutants, de différentes disciplines des sciences économiques et de gestion, et à des praticiens de communiquer autour de la collaboration Université-Entreprise, en tirant profit de la présence inédite d’un panel d’experts nationaux et internationaux de haut niveau, venant de l’Egypte, de la Croatie, de l’Italie, du Portugal, de la France et bien d’autres pays.