Collectivités territoriales: excédent budgétaire à fin mars 2021

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 2 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2021, contre un excédent de 2,9 MMDH enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).

Cet excédent, qui tient compte d’un solde positif de 182 millions de dirhams (MDH) dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2021, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales.

La TGR fait également état d’une baisse des recettes ordinaires de 18,9%, provenant de la diminution de 23,5% des impôts directs suite à la baisse de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-73,8%), conjuguée à la hausse de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+11,4%), de la taxe professionnelle (+36,5%), de la taxe de services communaux (+16,8%) et de la taxe d’habitation (+28,6%).

Ce repli des recettes ordinaires s’explique aussi par la baisse de 18,7% des impôts indirects due notamment à la diminution de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-19,2%), de la taxe de séjour (-83,1%) et de la taxe sur les débits de boissons (-56,1%) ainsi que le recul de 3,9% des recettes non fiscales provenant notamment de la baisse des fonds de concours (-36,4%), des recettes domaniales (-5,6%) et de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (-3,4%).

En outre, les recettes fiscales transférées par l’Etat (part des collectivités territoriales dans le produit de la TVA et part des régions dans le produit de l’IS, de l’IR et de la taxe sur les contrats d’assurance) représentent 58,8% des recettes globales des collectivités territoriales, précise la même source.

S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont diminué de 14,2%, en raison de la baisse de 6,8% des dépenses de personnel et de 36,2% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à l’augmentation de 6,2% des charges en intérêts de la dette.

Les dépenses d’investissement sont passées, quant à elles, de 806 MDH à fin mars 2020 à 698 MDH à fin mars 2021, soit une baisse de 13,4%.

Par ailleurs, la TGR fait savoir que les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 5.253 MDH, en baisse de 11,5% par rapport à leur niveau à fin mars 2020, notant que ces dépenses se composent à hauteur de 76,4% de dépenses ordinaires.

MA