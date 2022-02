Coca-Cola Sans Sucres change de recette pour un meilleur goût

Coca-Cola Maroc a lancé le nouveau Coca-Cola Sans Sucres, avec un goût amélioré et toujours zéro sucres. Les ingrédients ne changent pas et la boisson reste « sans sucre et sans calories » mais « l’équilibre » évolue. Cette nouvelle boisson a été conçue pour offrir une expérience gustative encore plus aboutie & une saveur authentique et similaire à celle du Coca-Cola original.

Ces derniers peuvent ainsi retrouver cette nouvelle recette au sein d’emballages revisités, qui se pare en plus d’un nouveau design encore plus impactant et plus moderne. Pour cette nouvelle recette, les ingrédients restent les mêmes, à l’exception d’un nouvel équilibre dans le mélange des arômes qui donne au Coca-Cola sans sucres un goût authentique capable d’offrir une expérience plaisir toujours aussi complète, en plus d’être entièrement sans sucres et sans calories.

« A travers cette nouvelle identité visuelle et cette nouvelle recette, nous améliorons davantage l’expérience unique d’un Coca-Cola Sans Sucres, garantissant ainsi aux consommateurs marocains la meilleure expérience rafraîchissante et gustative qui soit. Ce nouveau produit qui saura ravir leurs papilles, tout en restant sans sucres et sans calories, a connu de nombreuses améliorations qui sont le fruit d’un investissement continue en recherche et développement », a indiqué Islam Ouchaou, Directrice Marketing chez Coca-Cola Maroc.

Cette nouvelle recette s’inscrit dans la continuité des actions menées par le groupe afin de réduire le sucre de ses produits et d’aider les consommateurs à diminuer leur consommation en sucre



Depuis de nombreuses années, Coca-Cola modifie ses recettes et innove pour proposer un choix de boissons à faible teneur en sucre ou même sans sucres.

A noter que le nouveau Coca-Cola sans sucres est présenté au public avec une nouvelle identité marquante. Il reçoit ainsi un nouveau design encore plus simplifié. Cette nouvelle cosmétique d’emballage célèbre le logo emblématique de la marque qui passe ainsi du blanc au noir. De plus, la fameuse bande noire a été entièrement escamotée afin de rajouter un look encore plus distinctif au « sans sucres » inscrit sur l’emballage.

A propos de The Coca-Cola Company dans le monde et du Système Coca-Cola au Maroc

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une entreprise de boissons dont les produits sont vendus dans plus de 200 pays et territoires. L’objectif de notre entreprise est de rafraîchir le monde et de faire la différence. Notre portefeuille de marques comprend Coca-Cola, Sprite, Fanta et d’autres boissons gazeuses. Nos marques d’hydratation, de sport, de café et de thé comprennent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest et Ayataka. Nos marques de nutrition, de jus, de produits laitiers et de boissons à base de plantes comprennent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous transformons constamment notre portefeuille, qu’il s’agisse de réduire le sucre dans nos boissons ou de mettre sur le marché de nouveaux produits innovants. Nous cherchons à avoir un impact positif sur la vie des gens, des communautés et de la planète grâce au réapprovisionnement en eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d’approvisionnement durable et à la réduction des émissions de carbone dans toute notre chaîne de valeur. Avec nos partenaires d’embouteillage, nous employons plus de 700 000 personnes, contribuant ainsi à créer des opportunités économiques pour les communautés locales du monde entier.

Pour en savoir plus www.coca-colacompany.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

Au Maroc, The Coca-Cola Export Corporation – Morocco Branch et les trois embouteilleurs ECCBC Morocco, ABC et SBGS, forment le Système Coca-Cola au Maroc et produisent 100% de leurs boissons dans leurs 6 usines à travers le territoire. Ils emploient directement 3 200 collaborateurs et indirectement 23 400 personnes. Pour chaque emploi créé dans le Système Coca-Cola au Maroc, 6 emplois supplémentaires sont ainsi créés à travers la chaine de valeur sur le territoire national, contribuant ainsi au développement de l’économie nationale. A travers ses marques emblématiques internationales comme Coca-Cola, Sprite ou encore Fanta, mais aussi ses marques locales telles que Hawaii et Pom’s, The Coca-Cola Company au Maroc est le leader national des boissons gazeuses et dessert plus de 150 000 clients à travers le Royaume. L’entreprise est également présente sur le segment de l’eau avec Ciel et Bonaqua, les jus avec Cappy, ou encore l’eau améliorée avec Aquarius.

Déterminée à promouvoir la construction de communautés durables, The Coca-Cola Company au Maroc mène une politique de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) volontariste, articulée autour de trois axes prioritaires, à savoir la préservation des ressources en eaux, l’autonomisation des jeunes et des femmes et le recyclage.