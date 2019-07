Coca-Cola propose de nouveaux produits (VIDEO)

Avec ses journées prolongées et ses températures clémentes, l’été nous invite à nous détendre, à nous recharger et à nous reconnecter. Pour célébrer comme il se doit la saison estivale et partager de délicieux moments de convivialité avec ses consommateurs, Coca-Cola Maroc leur a concocté un été haut en couleurs, marqué par des initiatives originales.

En termes de nouveautés au niveau de ses produits, Coca-Cola propose cet été trois nouvelles saveurs : Coca-Cola Sans Sucres Pêche, Hawaï Ananas et Sprite Menthe. Les consommateurs pourront goûter ces nouveautés disponibles en canette 25cl ou dans la toute nouvelle bouteille 33cl PET. Ce sont des boissons d’été par excellence, avec leurs arômes à la fois douces et fruitées, destinées à ceux et celles qui possèdent un palais curieux et aventurier.

En matière d’expériences à vivre,Coca-Cola Maroc propose aux jeunes et pendant toute la période estivale une panoplie d’initiatives originales. Au menu :

Une Fun Zone Coca-Cola au niveau de la plage entièrement connectée, dont l’accès est conditionné par le port d’un des 10 bracelets disponibles sur le dernier né des packs de la marque Coca-Cola, la 33cl PET. Ces Fun Zones sont de véritables temples de l’amusement pour les jeunes, mettant à leur disposition des activités diverses et variées : Free Fall, Tyrolienne, Trampoline, Gaming zone, Chillout Zone en plus de concerts gratuits prévus tous les samedis en présence d’un artiste de renommée nationale.

Afin de faciliter l’accès des jeunes à la Coca-Cola Fun Zone, la marque s’est adossée à Careem, spécialiste du VTC (Véhicule de Tourisme avec Chauffeur), pour offrir des courses gratuites, des navettes qui assureront le transport entre le centre-ville et la plage et des codes promotionnels afin de pouvoir bénéficier de tarifs réduits sur tout le mois d’août. Sur la Fun Zone, nous retrouverons Mc Donald’s et Jumia, qui livreront en exclusivité des repas sur la plage, pour la première fois au Maroc.

Le village Hawai, un espace au niveau de plage qui prône l’évasion en proposant des activités pensées pour permettre aux jeunes de se déconnecter et de s’imaginer sur une île paradisiaque : simulateur de surf, pince humaine, bowling et autres activités sont au rendez-vous.

Deux tournées parallèles sont prévues sur 7 plages du Royaume : El Jadida, Essaouira, Imi Ouaddar, Aïn Diab, Mehdia, Martil et Saïdia.

“Après une année d’efforts, l’été est la période où les jeunes expérimentent de nouvelles sensations et font le plein d’ondes positives. En lançant ces initiatives, Coca-Cola Maroc souhaite faire vivre à ses consommateurs un été inoubliable”, a déclaré Imane Belmejdoub, Directrice Marketing chez Coca-Cola Maroc.

La campagne de marketing intégrée, soutenue par les réseaux sociaux, comprend également des spots télévisés, une communication transversale (radio, presse, influenceurs…) et de l’affichage dans différentes villes du Maroc. Une campagne digitalea été développée dans ce sens, invitant les jeunes à rejoindre Coca-Cola pour profiter des activités divertissantes et partager des moments inoubliables avec leurs amis.

Enfin, le volet RSE est au centre de ces initiatives qui drainent un flux conséquent. Un corner “Un Monde Sans Déchets” est prévu dans tous les espaces. Son objectif est de sensibiliser les estivants à la problématique de la pollution notamment plastique du littoral et d’expliquer le rôle qu’ils peuvent jouer dans la préservation des océans particulièrement à travers la collecte et le recyclage.

En parallèle, Coca-Cola Maroc et ses partenaires embouteilleurs ont lancéleur initiative majeure de l’été, Coca-Cola J’aime Ma Plage,qui en est à sa 11ème édition. L’objectif de cette opération organisée en partenariat avec des associations comme Surfrider Foundation est d’une part de sensibiliser de manière didactique et pédagogique les estivants à la nécessité de la préservation des plages et des océans en général et d’une autre part d’assurer des tournées quotidiennes de nettoyage des plages et de recycler les déchets collectés.

Sur la période 2012-2018, Coca-Cola J’aime Ma Plage a totalisé plus de 400 jours de nettoyage et de sensibilisation, mobilisant près de 200 jeunes responsables de plage. Plus de 1 200 poubelles ont été déployées et près de 68 000 sacs de déchets collectés totalisant plus de 560 tonnes. Au cours de ces éditions, plus de 285 000 personnes ont été sensibilisées grâce aux efforts conjoints du Système Coca-Cola au Maroc et de ses partenaires. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’engagement mondial World Without Waste (Un Monde Sans Déchets), pour lequel The Coca-Cola Company s’engage à recycler l’équivalent de chaque bouteille mise sur le marché à l’horizon 2030.