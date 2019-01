Coca-Cola Maroc remporte un trophée

Coca-Cola Maroc a remporté mercredi 23 janvier le prestigieux trophée TheGoodPitch, en marge des Impériales, événement dédié aux professionnels du marketing, de la communication, des médias et du digital. Ce prix consacre les annonceurs ayant mis en œuvre une démarche de consultation et de mise en concurrence responsable et transparente, notamment au niveau des appels d’offres, ou “pitch“, dans le jargon du métier.

Cette distinction récompense les démarches contribuant à créer un cadre vertueux pour les compétitions d’agences de communication et à diffuser les bonnes pratiques, dans le prolongement de la Convention signée en 2013 entre le Groupement des Annonceurs du Maroc et l’Union des Agences Conseil en Communication.

Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, “Les Impériales” est un événement organisé par l’Union des Agences Conseil en Communication qui vise à valoriser le travail des principaux acteurs de la communication. L’édition 2019 se tient du 21 au 25 Janvier 2019 autour de la thématique “Les Nouveaux Défis des Marques au Maroc” et rassemble pas moins de 3000 décideurs issus des plus grandes entreprises, agences de communication et autres opérateurs du secteur.

The Coca-Cola Company est la plus grande entreprise mondiale de boissons, rafraîchissant les consommateurs avec plus de 500 marques de boissons gazeuses et plates et près de 3 900 choix de boissons. Avec Coca-Cola comme fer de lance, une des marques les plus valorisées et les plus connues au monde, le portefeuille de notre entreprise comprend 21 marques au chiffre d’affaires atteignant le milliard de dollars, dont 19 sont disponibles à teneur réduite en sucre ou sans sucre. En plus des boissons gazeuses, de l’eau, des jus et des boissons lactées, The Coca-Cola Company estégalement présente dans les segments des thés et des cafés prêts à consommer. Avec ses embouteilleurs partenaires, The Coca-Cola Company est parmi les 10 premiers employeurs privés dans le monde, avec plus de 700 000 collaborateurs dans le Système Coca-Cola.

Déterminée à promouvoir la construction de communautés durables, The Coca-Cola Company au Maroc mène une politique de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) volontariste, articulée autour de trois axes prioritaires, à savoir la préservation des ressources en eaux, l’autonomisation des jeunes et l’autonomisation des femmes.

Aymane A.K.