Coca-Cola Maroc rafle 4 prix aux Impériales 2020 (Videos)

Coca-Cola Maroc a marqué la quatrième édition des Impériales en ce début de mois février ! La compagnie a remporté quatre distinctions majeures : Most Loved Brand, Brand Experience pour Marvel, Brand Reinvention pour Hawai et Brand Activation pour Sprite.

Le prix Most Loved Brand est venu récompenser l’engagement de Coca-Cola et ses initiatives estivales innovantes pendant l’été 2019. En matière d’expériences à vivre, Coca-Cola a proposé une panoplie d’actions originales avec la Fun Zone Coca-Cola : un espace 100% connecté sur plusieurs plages au Maroc qui a été une véritable attraction pour les jeunes avec des activités diverses et variées : Free Fall, Tyrolienne, Trampoline, Gaming Zone, Chillout Zone et des concerts gratuits tous les samedis en présence d’un artiste de renommée nationale. Le tout en partenariat avec Careem pour des courses gratuites depuis le centre-ville de Casablanca, mais aussi Mc Donald’s et Jumia pour des livraisons de repas en exclusivité sur le sable. Une première au Maroc !

Les prix Brand Reinvention et Brand Activation ont été attribués aux nouveautés produits lancés en 2019 : Hawaï Ananas et Sprite Menthe, que les consommateurs ont pu goûter en canette de 25 cl ou dans une toute nouvelle bouteille 33 cl PET. Ces boissons ont rencontré un franc succès avec leurs arômes à la fois doux et fruités destinées aux Marocain(e)s qui possèdent un palais curieux et aventurier. Pendant la saison estivale, le village Hawai a notamment permis à des milliers de jeunes de vivre l’évasion à travers des activités natures dans un décor d’île paradisiaque : simulateur de surf, pince humaine ou encore bowling, entre autres.

Avec le Marvel Studios Festival, organisé du 25 au 28 avril 2019, Coca-Cola, en association avec Marvel, a également créé la surprise. Au programme : une expérience immersive en famille ou entre amis à travers une programmation exceptionnelle des plus grands films de l’univers cinématographique Marvel. Pendant trois jours, les Marocains ont pu découvrir ou redécouvrir sur grand écran dans les salles de cinéma partenaires à Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat, Tanger et Tétouan, pas moins de sept films des Studios Marvel dont le blockbuster Avengers : Endgame. Un événement exceptionnel avec en prime un grand concours de cosplay, au cours duquel les participants ont incarné leur super-héros Marvel préféré pour tenter de remporter un séjour à Disneyland® Paris.