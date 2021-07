Coca-Cola Maroc lance sa campagne “BERRED SAYFEK” Réunissant Manal Benchlikha et les ambassadeurs Coca-Cola, le clip vidéo de “BERRED SAYFEK” a battu des records avec plus de 3 millions de vues depuis sa sortie. Il a également été numéro 1 des tendances sur YouTube pendant les premières 24 heures de son lancement.

Coca-Cola Maroc lance “BERRED SAYFEK” , sa nouvelle campagne estivale qui met l’accent sur l’expérience unique ressentie lorsque l’on boit un Coca‑Cola. Sensations physiques, sensorielles et émotionnelles, elles sont toutes traduites dans un plan 360 qui inclut affichage, TV, digital, radio etc., avec un même message : quand le rythme de nos vies tend à redescendre, Coca-Cola permet de revenir dans l’action.

L’été 2021 est donc marqué par la bonne énergie et les ondes positives procurées par l’expérience Coca‑Cola, qu’il s’agisse d’un Coca‑Cola avec ou sans sucres.

Pour porter cette campagne, Coca‑Cola a choisi de s’associer avec Manal Benchlikha, une artiste marocaine, chanteuse et compositrice, parmi les plus talentueuses de sa génération, à la fois créatrice de tendances et influenceuse, et dont l’affinité avec les valeurs de Coca-Cola est réelle. La musique est l’une des premières passions des jeunes marocains et Coca-Cola en sera l’énergie cet été. « À cause de la situation sanitaire, il y a aujourd’hui une envie encore plus forte de profiter et de vivre pleinement (toujours dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires fixées par le Gouvernement). BERRED SAYFEK, c’est la combinaison gagnante pour le faire un boost d’ondes positives procurées par la chanson, démultipliées par le pouvoir rafraîchissant d’un Coca-Cola » a déclaré Mehdi Alami, Directeur Général Coca-Cola Maroc. Découvrez le clip ici !

Au programme : l’hymne de l’été 2021, une reprise de son titre “Slay” qui avait cumulé plus de 53 millions de vues à sa sortie en 2018. “BERRED SAYFEK” (#Berred_Sayfek), est un hit qui a du rythme, qui fait vibrer et qui est haut en couleurs. Good vibes, good moments and happiness : le morceau donne le tempo de cette campagne avec une interprétation qui fait vivre toute la sensation unique d’un Coca‑Cola ! Découvrez la campagne sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram !

En compagnie de la chanteuse, Coca-Cola a également fait appel à huit de ses ambassadeurs : Rabii Skalli, Ahlam Zaimi, Fatima Zahra El Ibrahimi, Safia Tazi, Salwa Anlouf, Omar El Mekkaoui, Meryem Asouab et Taha Essou qui a tourné un vlog “Behind the scenes”. Plus qu’une équipe, une famille qui partage le même état d’esprit depuis plus de deux ans maintenant !

Le clip vidéo de “BERRED SAYFEK” a déjà battu des records avec plus de 3 millions de vues depuis sa sortie le 1er juillet dernier. Il a également été numéro 1 des tendances sur YouTube pendant les premières 24 heures de son lancement.

Avec “BERRED SAYFEK”, Coca-Cola vient encore confirmer son engagement en proposant un univers créatif pour rafraîchir le monde et faire la différence !