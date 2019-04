Coca Cola et Marvel rapprochent les super-héros de leurs fans marocains (VIDEOS)

Marvel & Coca-Cola sans sucres ont organisé le “MARVEL STUDIOS FESTIVAL”. Du 25 au 28 avril 2019, ils ont proposé une expérience inédite aux familles et jeunes marocains à travers une programmation exceptionnelle de grands films de l’Univers Cinématographique Marvel. C’est le nouveau film événement des Studios Marvel “AVENGERS : ENDGAME” qui a lancé les festivités.

En marge de cet événement, Roland Boschi, illustrateur français travaillant pour les USA, et plus particulièrement pour la firme Marvel, était à l’IMAX du Morocco Mall de Casablanca pour une Master Class.

“Il y a eu beaucoup d’interactivité. On a eu beaucoup d’échanges sur les Comics et la façon de les fabriquer. On a beaucoup partagé avec les jeunes qui parfois étaient plus informés que moi. Certains fans de Marvel m’ont appris des choses que je ne connaissais pas. C’est sympa de partager des films qui nous rassemblent”, a déclaré Roland Boschi.

“C’était très intéressant. Ça m’a donné une idée sur le monde de la BD. Nous avons eu des conseils techniques…”, nous déclare une jeune marocaine.

“Ces ateliers et master class sont des événements qui se passent souvent à l’étranger et c’est très bien que cette initiative se déroule cette fois au Maroc”, indique pour sa part une mère de famille.

S.L.