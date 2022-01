CO-DE: le pionnier de la formation du codage informatique pour enfants s’implante au Maroc

Démocratiser l’éducation digitale, démystifier l’innovation et promouvoir le leadership auprès des enfants à partir de 7 ans. Tel est le challenge de CO-DE BARMAJATI qui vient d’ouvrir sa représentation à Rabat pour contribuer à rattraper le retard enregistré par l’écosystème scolaire que ce soit public ou privé dans la formation sur les compétences digitales de demain.

CO-DE est un programme de formation jordanien, accrédité Cognia. Il a été mis en place depuis 2015 dans le but d’initier les enfants à la culture du digital dès leur jeune âge. CO-DE a formé plus de 60.000 étudiants dans plus de 22 pays à travers le monde : Canada, Géorgie, Chine, Turquie, Malaisie, Équateur et dans des pays arabes tels que l’Arabie saoudite, le Koweït, le Liban, le Soudan, La Libye, l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et maintenant au Maroc.

« Comprendre et maîtriser le monde digital c’est apprendre à créer, innover et exploiter son potentiel », explique sur un ton enthousiaste, M. Mohammed Mouhcine MAAROUFI directeur général de PAATI ACADEMY et représentant de CO-DE au Maroc. « Quand un enfant comprend qu’il est capable d’innover, qu’il a le pouvoir d’impacter le monde qui l’entoure, et qu’il a un potentiel énorme à exploiter, il devient curieux, responsable, préservant, créatif et outillé pour évoluer et réussir ! », a-t-il martelé.

CO-DE BARMAJATI prodigue à chaque jeune apprenant les outils pour qu’il mette les NTIC à son service. Il se transforme, de ce fait, d’un consommateur passif, vivant dans un monde virtuel, à un producteur averti, capable de définir ses objectifs et ses priorités pour s’engager et résoudre des problèmes de la vie réelle. Des pays arabes comme la Jordanie, la Palestine, le Sultanat d’Oman, et le Bahreïn ont accrédité CO-DE et l’ont intégré dans le cursus scolaire dès 7 ans.

Plus que du codage informatique, une éducation à la citoyenneté digitale. « Nous accompagnons les enfants sur plusieurs années, en appliquant une pédagogie axée sur le développement personnel et le coaching de l’enfant. Le codage ne devient finalement qu’un simple moyen pour aider les enfants à développer leur estime de soi, à croire en eux et en leurs idées, à ne pas avoir peur de faire des choses difficiles, à développer leur résilience, à apprendre à travailler en groupe », souligne la directrice pédagogique, Mme Mouna AMRI.

Et d’ajouter que « la pédagogie de CO-DE s’articule, essentiellement, autour de l’apprentissage par projet. Pour former les codeurs de demain, il fallait repenser l’apprentissage, faire de l’informatique quelque chose de ludique, de passionnant et aux antipodes de la vision restrictive, de la pensée stéréotypée et des concepts classiques et rébarbatifs ».

Mme AMRI précise que le programme est enseigné tout au long de l’année, par des animateurs accrédités et formés par CO-DE. Il intègre quatre niveaux :

1) Le démarrage : Durant cette phase, les pionniers de la programmation commencent par découvrir le concept du codage informatique en se basant sur le programme américain Scratch de Massachusetts Institute of Technology, qui est un langage visuel de programmation par blocs. A la fin de cette étape, les étudiants seront capables de créer d’une façon collaborative, des histoires interactives et animés en utilisant différents personnages en mouvement. Ils peuvent aussi construire des petits jeux électroniques d’une manière amusante et agréable.

2) Le défi : A ce stade, les jeunes programmeurs feront leurs premiers pas dans le monde de la programmation en écrivant leur premier programme à l’aide du logiciel (Small basic), qui les conduira à terme à maîtriser des compétences pour construire des programmes liés à la vie réelle qui les entoure et convertir leurs idées en projets pionniers.

3) L’autonomie : À ce stade, les enfants pourront créer des sites Web en utilisant différents langages de programmation tels que : HTML, CSS et JavaScript, PHP, C++… A ce niveau, ils vont construire leur premier site Web.

4) Le changement : À ce stade, les enfants apprendront à concevoir des applications spéciales sur Androïd à l’aide de App Inventor. Au bout de ce stade, les élèves pourront laisser leur empreinte dans ce monde en utilisant les compétences qu’ils ont acquis tout au long des étapes précédentes.

En plus, il y a des formations en cyber sécurité, Python, impression 3D, réalité augmentée, entreprenariat digital et Block Chain.

CO-DE n’a pas négligé les enfants à besoins spécifiques. Un programme complet et unique en son genre dans le monde arabe appelé « BASSIR » a été développé pour les mal voyants et un programme spécialisé pour les sourds-muets « ISSMAANI » a été conçu dans le but d’intégrer cette catégorie dans le monde de la technologie et de l’impliquer dans divers domaines de la vie.