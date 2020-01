CNSS: les bonnes résolutions de Mohamed Amkraz

Le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amkraz a souligné, lundi à Rabat, la nécessité de renforcer la convergence avec les établissements publics œuvrant en matière d’emploi.

S’exprimant lors d’une réunion avec les directeurs régionaux du ministère, Amkraz a insisté sur l’impératif de renforcer la convergence avec les établissements publics placés sous la tutelle de son département, à savoir l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à travers l’organisation de réunions communes, la mise en place de programmes complémentaires et l’échange des données, indique mardi un communiqué du ministère.

Il a mis en avant l’importance du secteur de l’emploi et de l’insertion professionnelle et le rôle qu’il joue dans la société, relevant l’impératif de fournir davantage d’efforts en particulier en matière de concrétisation effective de la régionalisation avancée avec ses dimensions de décentralisation et de déconcentration.

Le ministre a également appelé les directeurs régionaux à accorder une importance au dispositif d’inspection du travail et œuvrer en faveur de son renforcement à travers l’amélioration de la qualité des visites d’inspection pour qu’elles aient un impact sur les entreprises afin d’améliorer les conditions des employés et garantir la stabilité et la réussite de l’entreprise.

Après avoir passé en revue une série de données liées à leurs directions, les directeurs régionaux ont relevé les défis auxquels ils font face et présenté leur plan d’action 2020.

HF