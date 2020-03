CMT réalise un chiffre d’affaires de 511 MDH en 2019

La Compagnie minière de Touissit (CMT) a réalisé, à fin décembre 2019, un chiffre d’affaires de 511 millions de dirhams (MDH), contre 519 MDH une année auparavant.

Cette performance est expliquée par “l’augmentation de la production et des couvertures des matières premières, et ce, malgré la baisse des cours des métaux de base (-11% pour le Plomb et -13% pour le Zinc) et la forte augmentation des frais de raffinage du Zinc”, précise l’entreprise dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires au 4ème trimestre 2019 a enregistré, quant à lui, un recul de 24% par rapport à la même période de l’année précédente s’établissant à 133 MDH, en raison de la baisse du volume des ventes liée à l’avance sur le programme des ventes des 9 premiers mois de l’année, selon la même source. Les investissements ont atteint 68 MDH (24 MDH au T4-2019) et portent essentiellement sur la construction du “nouveau puits”, tandis que l’endettement est passé de 201 MDH à 237 MDH (+18 %).