Clôture: la Bourse de Casablanca termine en légère baisse

La Bourse de Casablanca a terminé ce lundi en légère baisse, son indice de référence, le MASI, ayant cédé 0,03% à 12.943,08 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,08% à 1.047,42 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, augmentait de 0,06% à 11.999,37 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, se stabilisait à 10.902,52 pts (-0,01%).

Sur le plan sectoriel, l’indice de la « Participation et promotion immobilières » a enregistré la hausse la plus forte (+3,42%), devant « Loisirs et hôtels » (+3,12%) et l’indice des « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+3%).

Le secteur du « Transport » a accusé la plus forte baisse (-3,06%), suivi de la « Sylviculture et papier » (-1,31%), et du « Bâtiment et matériaux de construction » (-1,15%).

Le volume global des échanges a porté sur plus de 65,32 millions de dirhams (MDH), réalisés majoritairement sur le marché Central. En ce qui concerne les valeurs les plus actives, Alliances a drainé 19,17 MDH, Cosumar 15,48 MDH et Lydec 8,5 MDH.

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a dépassé les 673,72 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, Delattre Levivier Maroc (+5,99% à 69,74 DH), Alliances (+5,99% à 74,14 DH), SMI (+5,64% à 1.405 DH), Cartier Saada (+4,47% à 29,90 DH) et Immorente Invest (+4,46% à 110 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’opposé, CTM (-3,19% à 668 DH), Stokvis Nord Afrique (-2,23% à 14,45 DH), LafargeHolcim Maroc (-1,99% à 1.921 DH), Med Paper (-1,31% à 24,18 DH) et Microdata (-1,18% à 594,90 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

