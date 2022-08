Clôture: la Bourse de Casablanca se maintient dans le vert ce jeudi

La Bourse de Casablanca s’est maintenue dans le vert, ce jeudi à la clôture, le MASI s’étant renforcé de 0,25%, à 11.862,22 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, ainsi que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, ont grimpé de respectivement 0,34%, à 960,07 pts et 0,7%, à 891,74 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a progressé de 0,27%, à 10.012,94 pts, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, s’est renforcé de 0,28%, à 11.013,23 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice du transport s’est offert la plus forte hausse (+3,94%), devant l’indice des mines (+3,51%) et l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels (+1,01%).

L’indice de la sylviculture et papier a accusé la plus forte baisse (-3,96%), suivi de l’indice des sociétés de placement immobilier (-2,61%) et de l’indice des services de transport (-1,82%).

Le volume global des échanges a porté sur 46,66 millions de dirhams (MDH) réalisés entièrement sur le marché Central. Du côté des valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank a apporté 12,34 MDH, Minière Touissit 7,86 MDH et Hps 5,45 MDH.

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 616,64 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, Fenie Brossette (+5,58% à 122,9 DH), TGCC (+4,74% à 134,85 DH), Ctm (+4,15% à 649,9 DH), Minière Touissit (+3,95% à 1.976 DH) et Managem (+3,75% à 2.074 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

À l’inverse, les plus fortes baisses ont été affichées par Stokvis Nord Afrique (-5,61% à 12,45 DH), Med Paper (-3,96% à 22,09 DH), CDM (-3,81% à 632 DH), Immorente Invest (-3,2% à 104,25 DH) et Atlantasanad (-2,85% à 126 DH).