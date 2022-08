Clôture: la bourse de Casablanca proche de l’équilibre

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de lundi proche de l’équilibre, le MASI s’étant stabilisé à -0,01%, à 11.945,84 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a baissé de 0,14%, à 967,4 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a perdu 0,33%, à 891,58 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, ainsi que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont progressé de respectivement 0,18%, à 11.120,59 pts et 0,21%, à 10.111,28 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier a enregistré la hausse la plus forte (+5,96%), devant l’indice des matériels, logiciels et services informatiques (+4,56%) et l’indice de la chimie (+3,93%).

L’indice de l’agroalimentaire/production a accusé la plus forte baisse (-2,43%), suivi de l’indice de la société de financement et autres activités financières (-2,23%) et de l’indice des mines qui s’est déprécié de 1,81%.

Le volume global des échanges a porté sur 5,59 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central avec 5,34 MDH, tandis que celui des transferts s’est chiffré à 256.250 DH.

Par valeurs, Bank of Africa a apporté 785.579,6 DH, Fenie Brossette 601.410,55 DH et Itissalat Al-Maghrib 561.074,75 DH. La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 620,28 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes hausses ont été affichées par Hps (+5,99% à 5.999 DH) et Fenie Brossette (+5,99% à 138 DH), Cartier Saada (+5,98% à 26,39 DH), Med Paper (+5,96% à 23,47 DH) et Snep (+4,2% à 818 DH).

À l’opposé, Salafin (-5,74% à 641 DH), Cosumar (-3,5% à 212,3 DH), Managem (-2,6% à 2.020 DH), BCP (-1,96% à 250 DH) et CIH (-1,62% à 303 DH), ont accusé les plus fortes baisses.