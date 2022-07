Clôture: la Bourse de Casablanca poursuit son rebond

La Bourse de Casablanca a clôturé, pour la 3ème séance consécutive, en territoire positif ce mardi, son principal indice, le MASI, prenant 0,75% à 11.956,96 points (pts).

Au terme de cette séance caractérisée par un vacillement exclusivement dans le vert, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,8% à 967,68 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est renforcé quant à lui de 1% à 896,85 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,57% à 11.112,65 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid a avancé de 0,76% à 10.124,35 pts.

Le secteur des sociétés de portefeuilles-holdings s’est offert la plus forte hausse (+3,59%), devant le secteur de la chimie (+2,77%) et le secteur des distributeurs (+2,06%).

Contre-tendance, l’indice de la sylviculture et papier a accusé la baisse la plus forte (-2,5%), suivi de l’indice des services de transport (-1,48%) et de l’indice du pétrole et gaz (-0,54%).

Le volume global des échanges a porté sur 116,97 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché de Bloc (Actions).

Le volume du marché de Bloc (Actions) s’est chiffré à 59,07 MDH, alors que celui du marché Central (Actions) a porté sur 57,9 MDH.

Au volet des valeurs les plus actives, Hps a apporté 10,12 MDH, Itissalat Al-Maghrib 9,66 MDH et Sonasid 7,19 MDH. Quant à la capitalisation boursière, elle s’est établie à près de 621,31 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Eqdom (+5,95% à 1.086 DH), CDM (+3,83% à 645 DH), Delta Holding (+3,67% à 27,99 DH), TGCC (+3,63% à 139,9 DH) et Timar (+3,07% à 168 DH).

À l’inverse, Zellidja S.A (-3,99% à 83,53 DH), Colorado (-2,65% à 47,7 DH) et Med Paper (-2,5% à 23,4 DH), Atlantasanad (-1,54% à 128 DH) et TotalEnergies Marketing Maroc (-1,51% à 1.635 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.