Clôture: la Bourse de Casablanca finit en légère baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé en légère baisse, ce jeudi, son indice de référence, le MASI, cédant 0,15% à 12.558,71 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, se sont repliés de respectivement 0,24% à 1.011,63 pts et 0,5% à 938,97 pts.

Côté international, le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 0,02% à 11.570,25 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid a diminué de 0,25% à 10.532,06 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la participation et promotion immobilières a accusé la plus forte baisse (-3,2%), suivi de l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels (-2,69%), et de l’indice de l’électricité (-2,2%).

Le secteur pharmaceutique a enregistré la hausse la plus forte (+2,03%), devant le secteur des assurances (+1,42%), et le secteur des services de transport (+1,15%).

Le volume global des échanges a porté sur 112,69 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central (Actions). Par valeurs, Itissalat Al-Maghrib a drainé 112,96 MDH, Attijariwafa Bank 95,14 MDH et BCP 52,05 MDH. Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a dépassé les 655,68 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-5,36% à 61,5 DH), Res Dar Saada (-4,44% à 25,8 DH), Ennakl (-4,23% à 33,95 DH), Douja Prom Addoha (-3,51% à 7,14 DH) et Fenie Brossette (-3,5% à 138 DH).

Contre-tendance, Involys (+3,72% à 110 DH), Stokvis Nord Afrique (+2,96% à 14,96 DH), Afric Industries Sa (+2,63% à 390 DH), Centrale Danone (+2,44% à 546 DH) et Colorado (+2,38% à 64,5 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.