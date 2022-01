Clôture: la Bourse de Casablanca finit en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de ce lundi en hausse, son indice principal, le Masi prenant 0,65% à 13.883,49 points (pts).

Au terme d’une séance dans le vert, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est également renforcé de 0,86% à 1.131,96 pts. Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a grimpé, quant à lui de 1,38% à 1.046,08 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse, classées par capitalisation boursière, a progressé de 0,49% à 12.969,97 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, s’est adjugé 0,73% à 11.670,08 pts.

Sur le plan sectoriel, 14 indices des 23 représentés à la cote casablancaise ont clôturé en hausse, contre 5 en baisse, tandis que les 4 restants n’ont affiché aucune variation.

Le secteur de l’industrie pharmaceutique s’est offert la meilleure performance de la journée (5,54%), dopé par Sothema, qui a vu son cours bondir de 5,99% après la recommandation d’AGR à l’achat, et Promopharm S.A (+1,03%).

De son côté, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a avancé de 3,71%, porté par la bonne tenue de Delattre Levier Maroc (+5,97%) et Stroc Industrie (+1,92%).

A la hausse également, le secteur du bâtiment et matériaux de construction a pris 1,39%, celui des mines 1,08% et celui des services de transport 0,7%.

De même, l’indice des banques a affiché une progression de 0,81%, la hausse de Bank Of Africa (+5,47%) ayant compensé le repli de CIH (-1,15%), BMCI (-1,06%) et Attijariwafa Bank (-0,17%).

Du côté des perdants, le secteur des loisirs et hôtels a accusé le plus fort repli (-0,68%), suivi de ceux des sociétés de placement immobilier (-0,58%), de la sylviculture et papiers (-0,39%), du pétrole et gaz (-0,19%) et de la chimie (-0,17%).

Le volume global des échanges s’est établi à plus de 90,46 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central actions. Par valeur, Ciments du Maroc a été l’instrument le plus actif de la journée avec 19,12 MDH de volume des échanges, suivi de Label Vie avec plus de 10,96 MDH et Itissalat Al-Maghrib avec 8,97 MDH.

La capitalisation boursière s’est élevée, quant à elle, à plus de 719,28 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Sothema (+5,99% à 1.680 DH), Delattre Levivier Maroc (+5,97% à 100,95 DH), Involys (+5,96% à 129,80 DH), Bank Of Africa (+5,47% à 215,95 DH) et Timar (+2,78% à 144 DH).

À l’inverse, Immorente Invest (-2,59% à 109 DH) a affiché la plus forte baisse, suivie de Aluminium du Maroc avec -2,25% à 1.432 DH, Fenie Brossette avec -2% à 147 DH, Jet Contractors avec -1,74% à 248,50 DH et TGCC S.A avec -1,64% à 180 DH.

MA