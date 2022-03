Clôture: la Bourse de Casablanca finit en grise mine

La Bourse de Casablanca a clôturé, pour la 4ème séance d’affilée, dans le rouge, ce jeudi, son principal indice, le Masi, perdant 0,83% à 12.864,57 points (pts).

Au terme d’une séance dans le rouge, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,85% à 1.040,79 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a reculé, pour sa part, de 1% à 968,33 pts.

Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides a lâché 0,83% à 10.813,99 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, a diminué de 0,75% à 11.874,95 pts.

Au niveau sectoriel, 13 indices ont clôturé en territoire négatif, contre 7 en hausse, alors que trois secteurs n’ont affiché aucune variation.

Pénalisé par la mauvaise tenue de Stroc Industrie (-5,84%) et Delattre Levivier Maroc (-5,72%), l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels (-5,78%) a accusé le plus fort repli sectoriel.

Les secteurs de « la participation et promotion immobilières » et des « loisirs et hôtels » ont vu, également, leurs indices reculer respectivement de 5,51% et 2,66%.

A la hausse, l’indice sectoriel de la sylviculture et papier (+2,13%) a enregistré la meilleure performance de la journée, devant le « Transport » (+1,55%) et les distributeurs (+1,05%).

Le volume global des échanges a porté sur 136,52 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions). S’accaparant 21,7 MDH de transactions, Itissalat Al-Maghrib a occupé la première place des instruments les plus actifs suivi d’Attijariwafa Bank avec un flux transactionnel de 18,78 MDH et Ciments du Maroc avec 14,11 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 670,82 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, Res Dar Saada (-5,99% à 27,47 DH), Douja Prom Addoha (-5,95% à 9,48 DH), Stroc Industrie (-5,84% à 40,6 DH), Delattre Levivier Maroc (-5,72% à 65 DH) et Atlantasanad (-5,14% à 120 DH) ont affiché les plus fortes baisses.

À l’opposé, les meilleures performances ont été affichées par Colorado (+2,97% à 65,9 DH), Med Paper (+2,13% à 23,48 DH), CTM (+1,76% à 693 DH), Label Vie (+1,66% à 4.900 DH) et Réalisations Mécaniques (+1,49% à 153 DH).

AK