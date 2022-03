Clôture: la Bourse de Casablanca finit dans le vert

La Bourse de Casablanca a fini dans le vert ce vendredi, le Masi ayant grimpé de 0,35%, à 12.602,92 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,58%, à 1.017,52 pts et le Casablanca ESG 10 a avancé de 0,52%, à 943,88 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,49%, à 11.626,51 pts, le FTSE CSE Morocco All-Liquid a grimpé de 0,57%, à 10.592,9 pts.

Le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels s’est offert la hausse la plus forte (+3,05%), particulièrement suite à la bonne tenue de Delattre Levivier Maroc (+5,66%), suivi du secteur de la participation et promotion immobilières (+2,03%).

À la hausse également, l’indice de la sylviculture et papier est monté de +1,5%, notamment du fait de la bonne performance de Med Paper (+1,5%).

Le volume global des échanges a porté sur 112,03 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central (Actions) avec 110,66 MDH, alors que celui des transferts a porté sur 1,37 MDH. La capitalisation boursière, a dépassé, quant à elle, les 657,67 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, Alliances (+5,99% à 55,18 dirhams (DH)), Delattre Levivier Maroc (+5,66% à 64,98 DH), Ennakl (+4,39% à 35,44 DH), Sonasid (+4,17% à 750 MDH) et Ib Maroc.Com (+2,85% à 35 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

En revanche, Stroc Industrie, Lesieur Cristal, Bmci et Colorado ont enregistré les plus fortes baisses, avec respectivement -5,88% à 367,05 DH, -5,5% à 170,1 DH, -4,1% à 585 DH et -3,8% à 62,05 DH. Ils ont été suivis par Delta Holding (-3,61% à 30,41 DH).