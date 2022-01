Clôture: la Bourse de Casablanca finit dans le rouge

La Bourse de Casablanca a basculé dans le rouge, ce lundi à la clôture, le Masi ayant baissé de 0,22% à 13.753,5 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,15% à 1.117,18 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a lâché 0,2% à 1.022,01 pts.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a cédé du terrain à hauteur de 0,16% à 11.536,69 pts, alors que le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, s’est replié de 0,1% à 12.863,84 pts.

L’indice « Sylviculture et papier » a perdu 3,57%, soit la plus forte baisse sectorielle, pénalisé par la mauvaise tenue du titre Med Paper.

La cote a été plombée, également, par les secteurs « Assurances » et « Loisirs et Hôtels » qui ont reculé de 1,94% et 1,68%, respectivement.

Le secteur des industries pharmaceutiques s’est offert la plus forte hausse (+3,26%), devant le secteur des services de transport (+2,44%) et du secteur des sociétés de portefeuilles-holdings (+1,88%).

Le volume global des échanges a porté sur 82,176 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions).

Au volet des valeurs les plus actives, Itissalat Al-Maghrib a drainé 11,31 MDH, Sodep-Marsa Maroc 10,30 MDH et Sothema 9,10 MDH. La capitalisation boursière s’est établie, de son côté, à près de 712,48 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-5,96% à 108,15 dirhams (DH)), Ib Maroc.com (-3,73% à 41 DH), Med Paper (-3,57% à 27 DH), Wafa Assurance (-2,86% à 4.760 DH) et Alliances (-1,93% à 40,21 DH).

À l’inverse, Stroc Industrie (+6% à 55,51 DH), CDM (+3,97% à 681 DH), Timar (+3,50% à 144,90 DH), Promopharm S.A (+3,33% à 1.178 DH) et Sothema (+3,26% à 1.649 MDH) ont affiché les plus fortes hausses.