Clôture: la Bourse de Casablanca finit dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé, mardi, dans le rouge, le MASI perdant 0,94% à 13.521,35 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a, de son côté, baissé de 1,03% à 1.095,32 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est replié de 0,56%, à 1.013,24 pts le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est déprécié de 1,03%, à 1.095,32 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, s’est délesté de 0,86%, à 11.349,55 pts le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a reculé de 1,02%, à 12.553,7 pts.

Au niveau de la physionomie, 15 secteurs ont été en baisse contre 5 en hausse et 3 sont restés stables.

Le secteur pharmaceutique s’est offert la hausse la plus forte (+1,85%), notamment du fait de la bonne tenue de Sothema (+2,04%), suivi du secteur de « société de financement et autres activités financières » (+1,09%).

À la hausse également, le secteur des loisirs et hôtels s’est renforcé de +0,91%.

En revanche, l’indice de la sylviculture et papier a accusé la plus forte baisse (-3,96%), particulièrement à cause de la mauvaise performance de Med Paper (-3,96%), suivi de l’indice de l’agroalimentaire/production (-3,02%), et de l’indice des distributeurs (-2,74%).

Avec un volume de marchés de plus de 219,79 millions de dirhams (MDH), Alliances a été l’instrument le plus actif et a drainé 35,94 (MDH), suivi par Lafargeholcim Mar 31,64 MDH et Attijariwafa Bank 28,4 MDH. La capitalisation boursière s’est chiffrée, de son côté, à près de 703,49 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, Douja Prom Addoha (-5,2% à 11,31 dirhams (DH)), Société des boissons du Maroc (-3,99% à 2.890 DH), Med Paper (-3,96% à 24,25 DH), Cosumar (-3,6% à 253,05 DH) et Jet Contractors (-3,33% à 236,75 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.

En revanche, les plus fortes hausses ont été réalisées par Alliances (+5,99% à 59,3 MDH), Maroc Leasing (+3,94% à 388,9 DH), Smi (+3,45% à 1.500 DH), Cartier Saada (+2,99% à 31 DH) et Oulmes (+2,64% à 1.400 DH).

