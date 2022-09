Clôture: la Bourse de Casablanca en bonne mine

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges en territoire positif ce mercredi, son principal indice, le MASI, gagnant 0,37% à 12.154,85 points (pts).

Au terme d’une journée dans le vert, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est renforcé de 0,47% à 982,93 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a avancé, pour sa part, de 0,57% à 907,88 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid a évolué à la hausse de 0,39% à 10.220,11 pts et le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,54%, à 11.247,99 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier a signé la meilleure performance de la journée (+5,99%), devant celui des assurances (+2,57%), du bâtiment et matériaux de construction (+1,58%) et des mines (+1,33%).

A la baisse, le secteur du transport s’est replié de 2,66%, plombé par CTM (-2,91%). En outre, l’indice de l’industrie pharmaceutique a lâché 2,01% et celui du pétrole et gaz a cédé 0,81%.

Le volume global des échanges s’est chiffré à 555,45 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché Central (Actions) et drainé à hauteur de plus de 85% par les transactions portant sur BMCI (475,09 MDH).

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle s’est établie à près de 630,49 milliards de dirhams.

Sur le front des valeurs, Med Paper (+5,99% à 30,95 DH), Delattre Levivier Maroc (+4,33% à 56,89 DH), Sanlam Maroc (+4,08% à 1.249 DH), Managem (+3,19% à 2.200 DH) et Wafa Assurance (+3,1% à 3990 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’opposé, les plus fortes baisses ont été enregistrées par CTM (-2,91% à 665 DH), Stroc Industrie (-2,48% à 35 DH), Sothema (-2,21% à 1.506 DH), Lesieur Cristal (-2,12% à 228,2 DH) et Minière Touissit (-2,01% à 1.900 DH).