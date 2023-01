Clôture: la Bourse de Casablanca dans le rouge ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge, mercredi, après six séances de hausse, son indice principal, le MASI, cédant 0,39% à 10.375,25 points (pts). Au titre de cette journée, le MSI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a abandonné 0,29% à 831,93 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est délesté de 0,32% à 792,02 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont respectivement cédé du terrain à hauteur de 0,41% à 9.560,8 pts, et 0,44% à 8.676,55 pts. Sur le plan sectoriel, l’indice de la chimie s’est offert la hausse la plus forte de la journée (+5,25%), devant celui des ingénieries et biens d’équipement industriels (+3,05%), et de celui des distributeurs (+2,53%).

Le secteur du pétrole et gaz a accusé la plus forte baisse (-4,57%), suivi du transport (-3,58%) et de la sylviculture et papier (-2,94%). Le volume global des échanges a atteint plus de 129,22 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central actions. Afriquia Gaz a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 31,74 MDH, devant Itissalat Al-Maghrib (22,29 MDH) et Sodep-Marsa Maroc (17,28 MDH). La capitalisation boursière s’est chiffrée, de son côté, à près de 544,2 milliards de dirhams.

Sur le plan individuel, Résidences Dar Saada (-6% à 13,79 dirhams (DH)), Afriquia Gaz (-5,36% à 4.330 DH), Balima (-3,97% à 158,45 DH), CTM (-3,83% à 625 DH) et Atlantasanad (-3,64% à 119 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’opposé, les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (+5,97% à 41,33 DH), Disty Technologies (+5,91% à 206 DH), SNEP (+5,34% à 570 DH), Cartier Saada (+4% à 26 DH) et Maghreb Oxygène (+3,99% à 243,75 DH).

S.L.