Clôture: La Bourse de Casablanca dans le rouge ce mardi

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge, ce mardi, son indice phare, le MASI, ayant reculé de 0,26%, à 12.109,7 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,37%, à 978,36 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a cédé 0,38%, à 902,7 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a perdu 0,54%, à 10.180,39 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a baissé de 0,48%, à 11.187,57 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier a enregistré la hausse la plus forte (+5,99%), suivi de l’indice des mines (+2,32%) et l’indice pharmaceutique qui a progressé de 1,81%.

L’indice des télécommunications a accusé la plus forte baisse (-3,04%). À la baisse également, l’indice de la participation et promotion immobilières qui a cédé 1,02% et l’indice de la chimie (-1%).

Le volume global des échanges a porté sur 40,09 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions), alors que la capitalisation boursière a dépassé les 628,32 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes hausses ont été affichées par Med Paper (+5,99% à 29,2 DH), Lesieur Cristal (+5,98% à 233,15 DH), Maghreb Oxygène (+3,99% à 308,85 DH), Jet Contractors (+2,63% à 195 DH) et Managem (+2,5% à 2.132 DH).

A l’opposé, Auto Nejma (-3,96% à 1.817 DH), S. M Monétique (-2,84% à 205 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (-1,54% à 1.600 DH), CIH (-1,53% à 315 DH) ainsi que Douja Prom Addoha (-1,18% à 8,4 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

SB