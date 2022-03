Clôture: la Bourse de Casablanca bascule dans le rouge

La Bourse de Casablanca a inversé sa tendance haussière constatée à l’entame des échanges pour clôturer jeudi sur une note négative, son principal indice, le Masi, ayant décroché de -2,32%, à 12.567,54 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a abandonné, pour sa part, 2,71%, à 1.012,99 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a fortement baissé de 2,25%, à 964,34 pts.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, s’est replié de -2,82%, à 11.549,86 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a cédé 2,24%, à 10.543,31 pts.

Aux valeurs, 9 secteurs des 23 représentés à la cote casablancaise ont terminé en hausse, contre 12 en baisse, tandis que les deux autres restants n’ont affiché aucune variation.

Le secteur du bâtiment et matériaux de construction a accusé la baisse la plus forte de la journée (-5,23%), suivi par l’indice des Assurances (-4%), de la sylviculture et papier (-3,82%) et de l’Agroalimentaire/production (-3,54%).

L’indice des distributeurs a abandonné, pour sa part, 3,45% et ceux des services de transport et du pétrole et gaz ont cédé 3,33% chacun.

Du côté des gagnants, le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels s’est envolé de 5,99%, devançant celui des sociétés de placement immobilier (+3,57%), de la chimie (+2,55%) et de la participation et promotion immobilières (+2,33%).

Le volume global des échanges a atteint près de 131,06 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Par valeurs, Hps a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 31,94 MDH, suivi d’Attijariwafa Bank avec un flux transactionnel de 11,57 MDH et Mutandis Sca avec 8,87 MDH.

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée à près de 655,96 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses ont été accusées par Wafa Assurance (-5,99% à 4.363 dirhams (DH)), Lafargeholcim Mar (-5,82% à 1.877 DH), Ib Maroc.Com (-5,74% à 35,81 DH), Ciments du Maroc (-5,51% à 1.665 DH) et Cosumar (-4,86% à 235 DH).

En revanche, Salafin (+6% à 669,9 DH), Alliances (+6% à 54,79 DH), Delattre Levivier Maroc (+5,99% à 60,52 DH), Stroc Industrie (+5,99% à 46,01 DH) et Ennakl (+5,97% à 34,43 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.