Clôture: la Bourse de Casablanca bascule dans le rouge

La Bourse de Casablanca a basculé dans le rouge ce vendredi à la clôture, son indice de référence, le Masi, ayant reculé de 0,45%, à 12.877,8 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a baissé de 0,37%, à 1.041,54 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a rétrogradé de -0,85%, à 968,34 pts.

Sur le front international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, ainsi que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont baissé de respectivement 0,32%, à 11.887,68 pts et 0,3%, à 10.833,53 pts.

Le secteur de la sylviculture et papier a enregistré la hausse la plus forte (+5,95%), particulièrement grâce à la bonne tenue de Med Paper (+5,95%), suivi du secteur de l’électricité (+4,07%).

À la hausse également, le secteur de la société de financement et autres activités financières s’est élevé de 1,09%, notamment suite à la bonne performance de Salafin (+2,99%).

Le volume global des échanges a porté sur 142,76 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Le volume du marché Central (Actions) a porté sur 142,71 MDH, pendant que celui des transferts s’est chiffré à 52.437 dirhams (DH). Du côté des valeurs les plus actives, Mutandis Sca a drainé 23,73 MDH, Attijariwafa Bank 22,34 MDH et Sodep-Marsa Maroc 12,46 MDH. En ce qui concerne la capitalisation boursière, elle s’est établie à près de 671,73 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Douja Prom Addoha (-5,99% à 8 DH) et Delattre Levivier Maroc (-5,99% à 67,5 DH), Risma (-5,07% à 102 DH) et Stroc Industrie (-3,91% à 43,48 DH) et BMCI (-3,91% à 615 DH).

En revanche, Med Paper (+5,95% à 23,31 DH), Taqa Morocco (+4,07% à 1.100 DH), Colorado (+3,48% à 63,69 DH), Salafin (+2,99% à 710,6 DH) et Zellidja S.A (+2,5% à 82 DH) ont affiché les plus fortes hausses.