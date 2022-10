Clôture: la Bourse de Casablanca accentue ses pertes

La Bourse de Casablanca a accentué ses pertes lundi à la clôture, son indice phare, le MASI, cédant 1,01% à 10.843,45 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a abandonné 1,16% à 868,44 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est replié de 0,97% à 809,25 pts. Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid et le FTSE CSE Morocco 15 ont reculé de 0,54% à 9.108,29 pts et 0,24% à 10.005,75 pts, respectivement.

S.L. (avec MAP)