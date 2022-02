«Classes connectées » de inwi: 30 nouvelles classes à équiper

inwi lance un appel à bénévoles pour la 2ème phase de l’initiative «classes connectées» de Dir Iddik. L’opérateur poursuit ainsi son action pour l’inclusion numérique des écoles dans le monde rural. La 1ère phase de cette opération a déjà connecté 20 écoles au profit de plus de 1600 élèves, avec l’appui de 180 bénévoles.

A travers cette initiative, inwi concrétise son engagement pour accompagner l’enseignement numérique, en donnant l’accès à la connectivité et la technologie aux écoles du monde rural.

L’objectif derrière une telle opération est la généralisation du numérique à travers un apport en équipements destiné à assurer une meilleure connectivité au sein des écoles identifiées. Ces écoles sont localisées au niveau des zones blanches identifiées au niveau du Plan national de développement du Haut Débit (PNHD).

Les bénévoles retenus dans le cadre de cette opération d’envergure participeront, quant à eux, à l’installation du matériel de la salle multimédia, mais aussi à l’amélioration de l’aménagement des classes, ou encore aux formations et l’animation des ateliers ludiques qui seront déployés.

L’opération «classes connectées » est un exemple concret de l’usage utile et bénéfique du numérique dans le but d’offrir aux élèves marocains un accompagnement de proximité et de qualité qui leur permettra d’améliorer les conditions de leur scolarité.

Fidèle à son engagement en faveur de l’action sociale, notamment dans le domaine de l’éducation, inwi ambitionne de participer à faire du numérique un levier de renforcement et d’excellence dans le système scolaire national.