Citroën signe deux conventions pour les commerçants et professionnels

Citroën vient de signer deux conventions avec les commerçants représentés par le Forum National pour le Commerce de Proximité et le Syndicat National des Commerçants et Professionnels, indique un communiqué parvenu à Le Site info.

Ces conventions ont été paraphées par Khalid Kabbaj, directeur général Sopriam, et les dirigeants de deux groupements, Benbella et Nouri mercredi 24 octobre à Casablanca.

Représentant environ 100.000 points de vente à travers le Maroc, le commerce de proximité constitue une partie importante du circuit de distribution et occupe une place significative dans le tissu économique et social du pays.

Ces conventions prévoient des avantages exclusifs aux membres du Forum National pour le Commerce de Proximité et au Syndicat National des Commerçants et Professionnels dont notamment:

-des tarifs préférentiels

-des packs d’entretien

-accès au financement SOPRIAM avec un taux préférentiel

Ces professionnels représentent par ailleurs le cœur de cible du Citroën Berlingo, véhicule polyvalent alliant l’utile à l’agréable. Bénéficiant d’un design moderne et de qualités intrinsèques reconnues, le Berlingo permet en effet de conjuguer vie professionnelle et familiale.

Taillé pour tous les usages, le berlingo dispose à la fois d’une grande capacité de chargement et du confort d’une berline, il permet de répondre à la fois aux besoins professionnels des commerçants et familiaux. Il a été vendu à plus de 47.780 unités depuis son lancement au Maroc.

L’objectif de cette convention est de faire bénéficier un maximum de commerçants et de professionnels des avantages du Berlingo et de pérenniser la place de ce dernier sur le marché.

Cette démarche, qui s’inscrit dans le cadre de la Vision 2020 de Sopriam, verra la signature d’autres conventions dans l’avenir.