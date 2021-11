CIO Mag et la CNDP coorganisent la 10e édition des ATDA

CIO Mag (magazine panafricain dédié au secteur du digital en Afrique) et la CNDP (Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel) coorganisent la 10e édition des ATDA (Assises de la Transformation Digitale en Afrique). Plusieurs ministres, personnalités et experts africains et internationaux ont confirmé leur participation à cet évènement.

Cette manifestation se tiendra les 25 et 26 novembre 2021 à l’UM6P (Université Mohammed VI Polytechnique) à Ben Guerir sous le thème :

Déployer une infrastructure résiliente, souveraine et durable pour encourager l’innovation africaine

Une conférence de presse sera organisée le mardi 23 novembre 2021 à 11h30.

Adresse : Amphithéâtre de l’ENSA

1, Avenue de la Victoire, Rabat