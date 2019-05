Cinq étoiles pour la nouvelle Renault Clio

La nouvelle Renault Clio a obtenu 5 étoiles aux tests de sécurité Euro NCAP, remportant la note maximale avec des résultats au plus haut niveau du marché, tous segments confondus.

Le best-seller du groupe Renault a été testé par Euro NCAP selon son nouveau protocole sévérisé lancé en 2018, indique le constructeur automobile dans un communiqué.

La cinquième génération de l’iconique Clio sera lancée très prochainement et elle se présente d’ores et déjà comme l’une des citadines les plus sûres jamais testées par Euro NCAP. Elle devient le 22ème véhicule du Groupe Renault à recevoir la note maximale de 5 étoiles.

Une prouesse obtenue grâce notamment à une sécurité passive renforcée et à une offre d’aides à la conduite la plus complète de la catégorie. Basée sur la toute nouvelle plateforme modulaire de l’Alliance CMF-B, la nouvelle Clio bénéficie d’une structure de caisse optimisée, de structures de sièges revisitées et de fixations de ceintures de sécurité prévues pour un maintien optimal de tous les occupants, de toutes les tailles, à toutes les places, avec des pré-tensions pyrotechniques et des limiteurs d’efforts.

Renault est ambassadeur de la technologie Fix4sure pour l’excellence de la retenue des occupants permettant d’éviter le sous-marinage. Par ailleurs, l’excellente habitabilité de la nouvelle Clio permet d’installer facilement tous les sièges enfants du marché à l’avant comme à l’arrière, sur isofix et avec le système I-size, et aussi de protéger la tête en places arrière lors des chocs latéraux.

La nouvelle Clio peut également compter sur une dotation d’équipements de série très riche avec 6 airbags, l’ABS avec aide au freinage d’urgence, une camera et un radar (permettant l’assistant maintien de voie, l’alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation, l’alerte de distance de sécurité, le freinage d’urgence), le régulateur/limiteur de vitesse, l’alerte de non bouclage de ceinture (aussi aux places arrière si présence d’occupants), l’appel d’urgence des secours en cas d’accident.

Par ailleurs, la vision est optimisée grâce à des projecteurs avant 100% LED de série, l’allumage automatique des feux et un rétroviseur intérieur jour/nuit. La nouvelle architecture électronique de Clio permet d’introduire dès l’entrée de gamme, le freinage actif d’urgence avec reconnaissance des piétons, des cyclistes et des autres véhicules, comme en témoigne l’excellente notation (11/12) de l’AEB piéton/cycliste par Euro NCAP.

Pour encore plus de sécurité et de confort, Nouvelle Clio démocratisera prochainement des aides évoluées à la conduite avec l’Assistant Trafic et Autoroute, première étape vers la conduite autonome. Citadine polyvalente, cette voiture propose ainsi, sur l’ensemble de sa gamme, le meilleur de la sécurité, réaffirmant le savoir-faire de Renault en matière de sécurité pour tous ses occupants et les usagers de la route.

Avec son design renouvelé, son contenu hautement technologique et l’ensemble de ses innovations, la nouvelle Renault Clio ouvre une nouvelle ère dans la stratégie produit du Groupe Renault et offre le meilleur de la sécurité pour la voiture française la plus vendue au monde.