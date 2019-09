CIH Bank améliore son PNB semestriel

Le produit net bancaire (PNB) cumulé de CIH Bank s’est élevé à 1.195,2 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2019, en augmentation de 6,8% par rapport à fin juin 2018. Cette hausse s’explique notamment par l’amélioration de l’activité des banques et des sociétés de financement spécialisées, fait savoir CIH Bank dans un communiqué, précisant que pour le seul deuxième trimestre de cette année, le PNB cumulé s’est chiffré à 607,4 MDH, en évolution de 5,5% comparativement au T2-2018.

Les indicateurs bilanciels font, de leur côté, état d’un total bilan de 70,5 milliards de dirhams (MMDH) au titre des six premiers mois de l’année en cours, en croissance de 8,6% par rapport à fin décembre 2018, relève la même source, ajoutant que les dépôts clientèle ont progressé de 9,7% à 40,6 MMDH, alors que les crédits ont atteint 49,5 MMDH, en hausse de 4,5%.

Par ailleurs, CIH Bank indique que le premier semestre 2019 a été marqué par le renforcement de son positionnement Digital avec le lancement des smart services et de nouvelles fonctionnalités “CIH Mobile” et “CIH Net”, ainsi que par la confirmation de la certification du système de management de la qualité lié aux processus bancassurance, monétique, financement des entreprises et crédits immobiliers selon la norme ISO 9001-2015. La banque a également lancé une opération d’augmentation de capital en numéraire d’un montant maximum de 497,8 MDH.