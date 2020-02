Chômage au Maroc: les derniers chiffres du HCP

Le salariat est le statut d’emploi le plus recherché en 2019 avec près de 7 chômeurs sur 10 (71,9%) souhaitant travailler en tant que salariés, selon le Haut-commissariat au plan (HCP).

Ce statut est recherché par les femmes (78,3%) relativement plus que les hommes (68,4%) et par les détenteurs d’un diplôme supérieur (78,7%) plus que les non diplômés (64,9%), indique le HCP dans une note sur la situation de la population active en chômage en 2019.

Par ailleurs, quelque 68,9% des chômeurs sont disposés à exercer dans n’importe quel secteur, un taux de 19,6% opte pour le secteur privé et 8,8% pour le secteur public, fait savoir la note, ajoutant que parmi les diplômés de niveau supérieur, seuls 19,8% ont une préférence pour le secteur public.

S’agissant du lieu de l’emploi souhaité, près de 6 chômeurs sur 10 (57,9%) préfèrent travailler dans leur localité de résidence (71,5% parmi les femmes et 50,6% parmi les hommes).

La note fait, en outre, ressortir que les deux-tiers des chômeurs (64,9%) font appel, dans leur recherche d’emploi, aux personnes parentes ou à l’entourage (31,4%) ou au contact direct des employeurs (33,5%), précisant que ces deux modes sont employés par les hommes (70,6%) plus que les femmes (54,2%).

La participation aux concours et les réponses aux annonces ont été déclarées comme modes de recherche d’emploi par 18,2% des chômeurs, les femmes plus que les hommes avec respectivement 26,9% et 13,5%, tandis que le recours aux institutions d’intermédiation ne représente que 5%, les femmes plus que les hommes avec respectivement 6,5% et 4,1%.

S’agissant du profil des chômeurs ayant déjà travaillé, la note fait savoir qu’en 2019, plus de 4 chômeurs sur 10 (42,7%) ont déjà exercé un emploi avant de se retrouver en situation de chômage, ajoutant que ces derniers sont en majorité des citadins avec 81,9%, des hommes (74,6%) et des jeunes de 15 à 34 ans (63,4%) et que plus des deux-tiers (69,1%) ont un diplôme (46,9% de niveau moyen et 22,2 % de niveau supérieur).

D’après la même source, quelque 87,9% de ces chômeurs étaient des salariés et 9,2% des indépendants, et près de la moitié d’entre eux (50,8%) exerçaient dans le secteur des services (20,7% dans l’industrie y compris l’artisanat et 19,1% dans les BTP). Ils exerçaient en tant que manœuvres non agricoles, manutentionnaires et travailleurs de petits métiers avec 30,4%, artisans et ouvriers qualifiés des métiers artisanaux (23,0%) et employés (20,7%).

En outre, la répartition régionale fait ressortir que près de 80% des chômeurs ayant déjà travaillé sont concentrés dans 5 régions, à savoir Casablanca-Settat (30,4%), l’Oriental (14,2%), Rabat-Salé-Kénitra (12,8%), Sous-Massa (12,1%) et Fès-Meknès (8,5%).

S.L. (avec MAP)